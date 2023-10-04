被裁定違憲也難擋 拜登再替12.5萬人減90億學貸

白宮4日宣布，替12.5萬人減免共90億元學貸。(美聯社)

儘管最高院6月裁定拜登 政府的「全面減免學貸 」政策違憲，白宮4日宣布，替12.5萬人減免共90億元學貸；華爾街日報報導，這不表示拜登政府公然違抗最高院的裁決，而是運用原有的相關法規，替某些助學貸款欠款人減輕或免除教育債務。

最高院推翻的是拜登原先宣布替年收入12萬5000元以下的欠款人，減免最高2萬元學貸的政策；受惠者共有4000萬；4日獲減免的12萬5000人是其中一部分。

這12.5萬人都是登記參加政府職工依收入狀況分期還債計畫，或是身障的人，這是繼7月替80萬低收入 者免除餘債後，政府又一舉措。

助學貸款延緩償還政策始於2020年3月，是新冠病疫紓困措施之一，9月底結束，多數受惠者本來本周就得開始按期繳納餘額，拜登政府替12萬5000名公務員和身障者紓解還債壓力。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)說，多年來，數百萬借款人符合學貸減免資格，卻無從減免，「這情況已徹底改變」。

報導指出，美國本來就有低收入和從事公職者只需償還部分學貸，甚至完全免還的法規，但多數可以寬免償還的人都無法受惠，拜登就任後就改變這種情況，讓更多低收入者和公務員受惠。

共和黨批評說，執政當局無權改變法規的實施細則，更無權把現行法規調整成全面寬免學貸的「買票政策」；參院衛生與教育委員會共和黨委員卡西迪(Bill Cassidy，路易斯安納州)說，拜登政府慣常未經國會核准就貿然行事，浪費美國人民好幾千億納稅錢，學貸減免就是其中一例。

連同4日最新一批受惠人，拜登政府減免學貸措施，總共享受了1270億元學貸減免，約等於原擬全面減免額的三分之一。

教育部下周起將召開借款人和放貸業者共組的委員會會議，商討擴大寬免學貸的方法，討論出爐後，很可能又會遇到司法挑戰。