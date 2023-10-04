想提川普選眾院議長？共和黨須先修「重罪失格條款」

前總統川普被提議參選眾院議長，但共和黨有遭起訴重重罪不能任眾院領導職務的規定。（路透）

部分共和黨 人士建議讓一個不具眾議員身分的人出任眾議院新議長，那就是前總統川普 。然而根據該黨自己的規定，正爭取2024年總統大選共和黨候選人提名的川普並沒有資格擔任此一職位，除非眾院 為了他修改規則，因為他面臨四項重罪起訴和91項其他指控。

在共和黨3日推選新議長的閉門討論當中，有人提起川普的名字。川普沒有立即拒絕出任議長的提議，只表示現在要專注於奪回白宮。他4日對記者說：「很多人問過我這個問題，但我們共和黨中有一些很棒的人，他們做議長一定也很出色。」

目前為止，議長一般都從眾院多數黨的議員當中推舉選出，但沒有法律規定議長必須是議員。憲法只說，「眾議院應選出議長和其他官員」。反而是共和黨大會有一項規定是，任何人被起訴犯下可判處兩年以上有期

徒刑的重罪，就不能在眾院擔任領導職務。

德州共和黨議員Troy Nehls昨表示，他會把川普的名字列入提名名單。共和黨如果為了讓川普有資格擔任議長而修改規則，必須獲得眾院共和黨人多數票贊同。

眾議員Marjorie Taylor Greene在前身為推特的社群媒體平台X上貼文說：「我目前唯一支持的議長候選人是前總統川普，我們可以先讓他做議長，然後再選他當總統！」

川普當議長的想法凸顯出他給共和黨投下的巨大陰影，尤其是在議員每兩年就要改選一次的眾議院，川普的背書支持仍然是廣受歡迎之事。