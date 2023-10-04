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華府陷亂局 援烏生變？拜登致電盟國清除疑慮

國際中心／即時報導
美國總統拜登。(路透)
美國總統拜登。(路透)

華府陷入政治混亂，共和黨強硬派不僅阻擋增援烏克蘭，還將黨內同志麥卡錫拉下眾議院議長寶座。美國總統拜登三日與多個盟國、歐盟及北約組織領袖通話，重申美國對烏克蘭的支持，並警告支持力道降低恐會助長俄羅斯氣焰。

拜登致電重要盟國領袖，試圖消除美國是否持續支持烏克蘭的疑慮。白宮說，參與電話會議人士包括加拿大、德國、義大利、日本、波蘭、羅馬尼亞、英國和法國的領導人，以及北約、歐盟執委會和歐盟理事會領袖，他們也討論了烏克蘭的經濟復甦和糧食安全問題。

白宮國家安全會議發言人柯比說：「拜登總統明確表示，在任何情況下，我們都不能允許美國中斷對烏克蘭的支持。」

柯比表示，美國已承諾的經費，可繼續提供烏克蘭戰場需求，但需要國會幫助才能不間斷地提供支持。當被問到時間表時，柯比表示，依照目前國會通過的額度，美國軍事供應只能持續「幾個月左右」。

拜登稍早批評一小群共和黨籍眾議員阻擋增援烏克蘭，並指出大多數共和黨人都支持烏克蘭，柯比的說法與之互相呼應。

柯比還表示，反制俄國總統普亭對鄰國開戰的能力，可能有助阻止一場更大規模、需要美軍加入的衝突。

聯邦眾議院9月30日在大限前通過撥款法案，在共和黨強硬派堅持下，法案不含新的烏克蘭援助。民主黨籍的拜登原本希望迅速推動一項援助烏克蘭的新法案，但共和黨強硬派3日和民主黨眾議員聯手通過罷免案，將麥卡錫拉下眾院議長寶座，使得拜登這方面的計畫被打亂。

烏克蘭 拜登 共和黨

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