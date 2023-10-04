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為奈米科技播下重要種子 3科學家獲諾貝爾化學獎

中央社斯德哥爾摩4日綜合外電報導
2023年化學獎4日揭曉，得主為巴汶帝、布魯斯、艾吉莫夫。路透
2023年化學獎4日揭曉，得主為巴汶帝、布魯斯、艾吉莫夫。路透

諾貝爾頒獎單位今天宣布，2023年化學獎得主為巴汶帝、布魯斯、艾吉莫夫，他們因為「量子點的發現與合成」獲得表彰。針對得獎名單提早外流，頒獎單位則稱「深感遺憾」。

諾貝爾化學獎委員會在聲明中表示：「諾貝爾獎得主…成功製造出這麼小的粒子，其特性由量子現象決定。這些被稱為量子點（quantum dots）的粒子現在在奈米科技領域非常重要。」

「研究人員相信，未來它們可以為軟性電子（flexible electronics）、微型感測器、更薄的太陽能電池、加密量子通訊做出貢獻。」

綜合路透社與法新社報導，奈米顆粒和量子點的應用範圍包括LED燈、電視螢幕，以及在切除癌症組織時指引外科醫師。

已有逾百年歷史的諾貝爾化學獎由瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）頒發，獎金高達1100萬瑞典克朗（約100萬美元）。

瑞典皇家科學院今天稍早顯然在無意間提前公布了得獎者名單。巴汶帝（Moungi G. Bawendi）告訴記者，他並未看到外流的報導，因此獲獎消息仍讓他感到很「震驚」。

而對於得獎名單外洩，瑞典皇家科學院秘書長艾利格倫（Hans Ellegren）在記者會上公開道歉並表示：「這件事當然非常不幸，我們對發生的狀況深感遺憾。」

巴汶帝是美國麻省理工學院（MIT）教授；布魯斯（Louis E. Brus）擔任美國哥倫比亞大學（Columbia University）名譽教授；艾吉莫夫（Alexei I. Ekimov）則為美國奈米晶體科技公司（Nanocrystals Technology Inc.）工作。

現年80歲的布魯斯1972年受雇於貝爾實驗室（AT&T Bell Laboratories），在那裡度過23年，多數時間都在研究奈米晶體。

62歲的巴汶帝生於巴黎，在法國、突尼西亞、美國長大，他曾跟隨布魯斯做博士後研究，接著於1990年加入麻省理工學院，1996年成為教授。

現年78歲的艾吉莫夫在前蘇聯出生，他曾在瓦維洛夫國立光學研究所（Vavilov State Optical Institute）工作，之後移居美國。1999年，艾吉莫夫獲聘為奈米晶體科技公司首席科學家。

今年首個諾貝爾獎項醫學獎2日在斯德哥爾摩公布，3日頒發物理獎，4日揭曉化學獎，5日公布文學獎。深受矚目的和平獎是唯一在奧斯陸頒發的獎項，於6日揭曉，經濟學獎於9日公布。

今年諾貝爾各獎項獎金為1100萬瑞典克朗（約100萬美元），若有數名得獎者共享獎項，他們將分享獎金。

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