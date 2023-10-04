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新任議長爭霸 可能候選人及幕後影響人物有誰？

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新任議長爭霸戰揭開 可能候選人及幕後影響人物有誰？

記者顏伶如／即時報導
上排左起史卡利斯(Steve Scalise)、埃莫爾(Tom Emmer)、麥亨利(Patrick McHenry)，下排左起為葛瑞夫斯(Garret Graves)、斯特凡尼克(Elise Stefanik)、喬登(Jim Jordan)以及柯爾(Tom Cole)。(美聯社)
上排左起史卡利斯(Steve Scalise)、埃莫爾(Tom Emmer)、麥亨利(Patrick McHenry)，下排左起為葛瑞夫斯(Garret Graves)、斯特凡尼克(Elise Stefanik)、喬登(Jim Jordan)以及柯爾(Tom Cole)。(美聯社)

美國史上眾院議長遭罷黜首例出現後，遺缺由誰接棒受到各界矚目。國家廣播公司(NBC)報導，新任議長爭霸戰揭開，除了被媒體點名的可能候選人，還有在這場角力戰扮演重要角色的幕後影響人物值得觀察。眾院共和黨團11日將舉行內部會議商討新任議長提名人選。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)

57歲的史卡利斯接任議長被視為共和黨順理成章的選擇。主導議長罷免提案的保守派要角蓋茨(Matt Gaetz)說，史卡利斯是「我願意支持的那種人」。

2017年，史卡利斯參加國會議員慈善棒球賽練習時遭槍擊受傷，康復後歷經其他健康問題，今年8月宣布罹患多發性骨髓瘤，將接受治療。病情是否將成為史卡利斯無法承擔議長職務的絆腳石，引起媒體討論，史卡利斯說，身體狀況不錯，診斷顯示治療效果良好。

眾院多數黨黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)

埃莫爾去年秋天擠下其他兩名同僚當上黨鞭。華盛頓郵報日前報導，極右派策畫罷免麥卡錫(Kevin McCarthy)之後，要推派埃莫爾當新任議長。但62歲的埃莫爾已表態說沒興趣。

2020年及2022年兩次選舉，埃莫爾是展現鞏固票源實力的操盤手，對在眾院僅享些微多數的共和黨來說，意義重大。

共和黨債限談判主將葛瑞夫斯(Garret Graves)以及眾院金融服務委員會主席麥亨利(Patrick McHenry)

葛瑞夫斯被麥卡錫任命為選舉領導委員會主席後，幾乎每天參與議長辦公室事務。麥亨利率領眾院權力最大的委員會之一，管轄項目包括銀行、保險、住房、海外援助及信貸等。

51歲的葛瑞夫斯與47歲的麥亨利今春在麥卡錫授權下與白宮展開債限磋商，政治行情水漲船高。但某些極右派成員對債限及預算協議結果不滿而責怪兩人。

麥卡錫罷免案通過，麥亨利被任命為臨時議長，暫代任務直到新任議長出爐。

眾院共和黨會議主席伊莉絲．斯特凡尼克(Elise Stefanik)

斯特凡尼克是共和黨團領導階層唯一女性，前總統川普力挺是她能接替麗茲‧錢尼(Liz Cheney)出任共和黨會議主席的關鍵。

斯特凡尼克在新任議長角力戰扮演何種角色，值得密切注意，但肯定是不可忽視的影響人物。

眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)

59歲的喬登仍否當上議長很難說，但任何有意爭取議長大位的候選人，都不願意得罪喬登。

眾院程序委員會主席柯爾(Tom Cole)

74歲的柯爾向來是共和黨籍議長重要盟友，媒體緣甚佳，政治嗅覺靈敏，有能力調解黨內歧見，在議長爭奪戰將發揮影響力。

眾院 共和黨 麥卡錫

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