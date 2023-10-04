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一文看懂 群龍無首的眾院接下來怎麼辦？

編譯季晶晶／綜合外電
代表北卡羅來納州的共和黨籍議員麥亨利（圖）在麥卡錫遭罷免後擔任臨時議長。（美聯社）
代表北卡羅來納州的共和黨籍議員麥亨利（圖）在麥卡錫遭罷免後擔任臨時議長。（美聯社）

眾院罷免了麥卡錫的議長職務後，在選出新議長之前陷入癱瘓。美國政府下月關門以及向烏克蘭提供進一步援助遭遇延遲的可能性升高。

眾院現在誰負責？

代表北卡羅來納州的共和黨籍議員麥亨利(Patrick McHenry)擔任臨時議長。根據規定，他的權力有限，很可能無法推動任何正常的立法。他的首要任務是組織新議長選舉。如果在選擇議長候選人上出現僵局，眾院可以授予麥亨利具時限的權力，來主持普通法案的辯論和投票。然而這需要多數決。

何時投票選新議長？

麥卡錫不再參選議長加快了尋找新議長的進程。如果他試圖與導致他下台的八名共和黨籍議員進行消耗戰，就會拉長進程。麥亨利已宣布10月11日舉行新議長選舉。眾院共和黨訂10日閉門討論，有意角逐者將表態。後由黨團會議投票決定提名人選。若有現強有力的候選人，麥亨利計畫進行全院表決確立新議長。

議長選舉如何進行？

選舉將在眾院以唱名的方式進行。眾院原有435席議員，但兩席出缺，如果所有議員都出席投票而且沒有人棄權，候選人必須獲得217票才能當選。麥卡錫1月當選議長時，是在創紀錄的15輪投票之後才確定。

誰可能參選議長？

可能接替麥卡錫的包括多數黨領袖卡利斯（Steve Scalise）、多數黨黨鞭埃莫爾（Tom Emmer）或黨團會議主席史提法尼克（Elise Stefanik）。共和黨內極右派次團「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）可能推出自己的候選人，儘管可能人選羅伊（Chip Roy）說他不感興趣。溫和派也在伺機拱費茲帕特里克（Brian Fitzpatrick）上台。共和黨研究委員會主席赫恩（Kevin Hern）和自由黨團成員喬丹（Jim Jordan）也有機會。部分議員支持前總統川普，雖然說希望不大。由於議長不必是國會議員，這個可能性不能排除。

民主黨的態勢較明朗。預計他們將提名少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）。

在此期間眾院能做什麼？

眾院休會至10月10日為止，議員返回各自選區。在新議長出爐前，可能無法對2024年度開支法案等投票。臨時議長的作用有限，眾院規則制定者預計不會授予麥亨利全部的議長權力。然而眾院委員會仍然可以議事。這意味對總統拜登的彈劾調查可以繼續。

眾院 投票 共和黨

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