眾院議長麥卡錫被罷免：共和黨內鬥之亂、民主黨隔岸觀火

共和黨籍的眾院議長麥卡錫4日在國會遭到投票罷免，成為美國歷史上第一位被國會罷免的眾院議長。（美聯社）

「眾議長被罷免了，接下來該怎麼辦？」美國眾院 議長麥卡錫 10月4日以216票：210票的表決結果遭到罷免，成為美國史上第一位被罷免的眾議長。罷免動議由同黨眾議員蓋茲提出，原因是不滿麥卡錫與民主黨合作，於9月30日通過防止美國政府關門的臨時預算案，而麥卡錫隨後表示不會再爭取議長位置，這也讓共和黨 陷入必須尋找新任人選的難題——臨時預算案僅保美國政府持續運作至11月17日，但如今眾院一片混亂、近期的立法計畫陷入茫茫未知，民主黨又對共和黨的內鬨採隔岸觀火態度，共和黨甚至是國會，如何度過混亂、重上軌道？

麥卡錫被罷免下台 發生什麼事？

共和黨籍的眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）10月4日在國會遭到投票罷免，罷免他的動議由同黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）提出，8名共和黨人在投票中反對麥卡錫、而民主黨人也隔岸觀火投下罷免贊成票，最終麥卡錫以216票同意：210票反對的結果，成為美國歷史上第一位被國會罷免的眾院議長。

共和黨原本以221席在眾院佔有微弱多數（民主黨212席），但黨內分歧嚴重，在2023年1月麥卡錫爭取議長位置時，便歷經4天、整整15輪的投票才當選，當時蓋茲也是投票反對麥卡錫的10多名強硬派共和黨眾議員之一，而麥卡錫為當選，做出多項讓步妥協，其中就包括降低罷免議長的門檻——原本的退任動議須得到多數眾議員支持才能付諸表決，麥卡錫1月時同意該動議可由單一名議員提出，

而蓋茲提出罷免麥卡錫的理由，是在2024財政年度預算卡關多時、美國政府幾乎要面臨關門停擺，31.4兆美元的美國國債也瀕臨違約之際，麥卡錫在9月30日與民主黨人協調合作下，通過了臨時預算案，從而在10月1日的新財政年度起算日大限之前，千鈞一髮躲過政府關門危機。這項臨時預算案效期僅45天、也剔除國會爭執不下的支援烏克蘭預算，是爭取國會更多商議時間的權宜之計，但麥卡錫與民主黨人的合作，卻就此激怒共和黨強硬派。

在罷免表決前的公開辯論中，柯爾（Tom Cole）呼籲蓋茲等強硬派，不要讓眾院的共和黨多數派陷入混亂，但蓋茲回擊指稱「麥卡錫就是混亂」，除臨時預算案外，他還批評麥卡錫與拜登總統達成債務協議——要求政府大幅削減開支的共和黨強硬派反對這一協議。

另一方面，民主黨也對麥卡錫遭遇的危機選擇袖手旁觀，民主黨眾院領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）致信黨內同志表示，儘管他希望與共和黨合作，但不願意投票挽救麥卡錫，他寫下：「結束眾院共和黨內戰，是共和黨成員的責任。」並宣布民主黨領導層將投票支持罷免議長的動議。

此前，麥卡錫為協調黨內強硬派，同意眾院對拜登發起彈劾調查，以及放棄與民主黨達成的，提高債務上限的支出協議，因而使民主黨人不滿，表決前他也表示不會尋求民主黨的支持。

共和黨眾議員蓋茲提出罷免，然而蓋茲目前也陷入共和黨的內鬥之中，有共和黨人表示要把蓋茲踢出共和黨。（路透）

如何解讀罷免案？

卡錫遭罷免之後，除了共和黨的分歧內鬨全面浮上檯面外，國會也陷入一片茫茫未知——農業補貼、營養計畫、政府資助法案和新的援烏計畫都仍待討論，而新的議長人選尚屬未知，共和黨籍的眾院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）就指出，麥卡錫的下台對烏克蘭不利、更有損美國海外形象。

雖然麥卡錫曾表示美國在援烏之時，也必須考量其國內的邊境安全需求，但他也公開表態支持烏克蘭，因此麥考爾表示：「麥卡錫支持烏克蘭，而我不確定下一位議長在哪裡...現在一切都被擱置了。」

由於9月30日通過並簽署生效的臨時預算案，當中不包含援烏資金，因此美國對烏克蘭能否持續支援，尚待國會提出並通過單獨的援烏議案，而麥考爾指出，麥卡錫原本正在試圖談判一項將邊境安全措施與援烏克蘭結合的協議，如今談判很可能隨麥卡錫失去議長職位而停擺，麥考爾對此警告：「這對烏克蘭來說是糟糕的一天，對美國來說也是糟糕的一天...這只會讓我們的對手更膽大妄為，比如中國，他們已經認為民主失能。」

共和黨眾議員、眾院「問題解決核心小組」（Problem Solvers Caucus）成員拉洛塔（Nick LaLota）則指出，目前包括他本人在內，問題解決核心小組當中至少5到10名共和黨成員正在考慮解散該小組，原因是對中間派的民主黨人拒絕幫助麥卡錫保住議長位置感到失望。

拉洛塔指出：「現在應該是放棄黨派成見，做對美國有利事情的時候，但我非常失望，沒有民主黨的小組成員這麼做，我正在考慮我是否會繼續擔任小組成員。」

麥卡錫本人則指責蓋茲發動罷免的真正目的，在於尋求他自己能得到關注，另外麥卡錫也表示蓋茲在共和黨內鬨爭論的此時，對外發出個人的募款訊息，此舉極為不恰當。

領跑共和黨2024總統候選人民調的川普，在麥卡錫被罷免後，於他自己創辦的社群網站Truth Social上發文表示，共和黨應與「激進左翼民主黨」戰鬥，而不是內部互鬥；白宮方面則呼籲眾院儘速選出新的議長，因為「我們國家面臨的挑戰不會等待。」

麥卡錫本人則指責蓋茲發動罷免的真正目的，在於尋求他自己能得到關注，另外麥卡錫也表示蓋茲在共和黨內鬨爭論的此時，對外發出個人的募款訊息，此舉極為不恰當。（Getty Images）

空缺的眾院議長...接下來怎麼辦？

麥卡錫已經表態不會再爭取擔任眾院議長，而擔任代理議長的是他的盟友麥亨利（Patrick McHenry），儘管他的臨時議長任期沒有硬性限制，但根據議事規則，麥亨利沒有議長的全部權力，無法將法案訴諸表決或是取消立法，也無權發出傳票、無權簽署任何需要議長批准的眾院事務，僅能監督新議長的選舉過程——在麥卡錫之前，上一位面臨罷免的眾院議長已是100多年前的坎農（Joseph Cannon），且坎農最終挺過了罷免投票，因此眾院議長空懸沒有前例可循。

而可能競逐新議長的人選也毫無頭緒，多名共和黨人表示將在10月10日開會討論可能的繼任議長，並於10月11日投票。

在討論名單中的人選，包括眾院多數黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise），但他目前正在接受多發性骨髓瘤治療，健康狀況是否允許擔任議長一職仍存疑問；眾院共和黨黨鞭埃莫爾（Tom Emmer）也是潛在人選之一，共和黨人寄望斯卡利斯或是埃莫爾能夠團結黨內，另外司法委員會主席、麥卡錫盟友喬丹（Jim Jordan），以及共和黨研究委員會主席赫恩（Kevin Hern）也在考慮之列。

臨時預算案將於11月17日到期，但如今的眾院堪稱支離破碎，共和黨人因麥卡錫被罷免而陷入驚愕與混亂，而民主黨人隔岸觀火，若新的議長無法在短時間內產生，11月再臨的美國政府關門危機恐怕會更加洶湧難解。