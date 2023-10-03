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史上3議長曾面臨罷免動議 坎農、金瑞契、貝納均未成功

編譯俞仲慈／綜合3日電
眾院議長麥卡錫3日遭遭罷免，國會眾院再陷紛亂，未選出新議長前，議事停擺，未來聯邦預算看無著落，政府陷入危境。(美聯社)
眾院議長麥卡錫3日遭遭罷免，國會眾院再陷紛亂，未選出新議長前，議事停擺，未來聯邦預算看無著落，政府陷入危境。(美聯社)

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)3日被罷免，創下國會歷史紀錄。回顧歷史，過去國會曾有三位眾院議長遭提案罷免，但均未成功。

1910年，伊利諾伊州共和黨籍坎農(Joe Cannon)是史上第一位被遭罷免提案的議長；但其罷免案闖關失敗，坎農仍留任議長。

1997年，喬治亞州共和黨籍議長金瑞契(Newt Gingrich)因涉及不當使用免稅捐款，觸犯稅法，眾院一度考慮罷免，但後來改為嚴重譴責，並對金瑞契處以30萬元罰鍰，成為有史以來，第一位受到譴責的眾院議長，但隔年金瑞契自行請辭。

還有2015年，罷免俄亥俄州共和黨籍議長貝納(John Boehner)的動議在送交眾院程序委員會(House Rules Committee)後即被擋下，因此並未進入全院表決，但貝納後來也選擇辭職。

眾院議長每兩年改選一次，是聯邦三權關鍵職務之一，在總統繼任順序清單上排名第二，僅次於副總統；管理眾院和眾院議程，可決定各項法案提交審議優先順序及制定立法程序；由於身兼眾院多數黨領袖，和參院、總統協商法案之際，具有調和鼎鼐的重要作用。

據「今日美國」(USA Today)報導，麥卡錫下台後，依眾院規定，北卡羅來納州共和黨籍眾議員麥亨利(Patrick McHenry)已被任命為臨時議長，直到選出新議長。

據了解，此次罷免動議運作，因為這屆眾院共和黨修改規定，允許眾院任何一位眾議員提出動議，再由眾院正式提出，全體眾議員有48小時(即兩個工作日)時間投票表決。

眾院共有435席次，通過罷免案的門檻需要218票的過半票數，但眾院有兩名缺額，意味著只需217票支持罷免，即可將麥卡錫罷免。

由於共和黨在眾院僅有微弱多數，以221席對民主黨的212席，但因為部分眾議員棄權，因此罷免案最後以216票贊成對210票反對通過罷免麥卡錫，民主黨團結一致。

眾院 罷免 共和黨

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