眾議長落馬 國會群龍無首 議事幾已全面停滯

現任眾院金融服務委員會主席的北州國會眾議員麥亨利3日被推舉擔任臨時代理議長。(路透)

眾院 首度出現議長遭罷免的情況，國會群龍無首，再陷紛亂；雖然分裂的共和黨 已指派北卡羅來納州共和黨籍眾議員麥亨利(Patrick McHenry)擔任臨時代理議長，等候兩黨將推派候選人，擇日選出新議長，但國會議事幾已全面停滯，包括新年度政府支出法案都無法處理。

眾院投票通過罷免麥卡錫 (Kevin McCarthy)後，麥卡錫的盟友麥亨利被指派為臨時代理議長(acting speaker pro tempore)，他只能短暫代理，此次為三個立法工作日。

臨時代理議長的職務模糊，眾院程序與規則寫道，此人「在議長選舉或臨時議長(speaker pro tempore)出任前，可行使議長辦公室所需且適當的職權」。

議長訂定眾院整體立法議程，但其實是由眾院多數黨領袖安排特定法案辯論或投票。

北達科他州聯邦眾議員阿姆斯壯(Kelly Armstrong，共和黨)表示，麥亨利的主要任務是「選出新議長」，若逾矩則將提出動議罷免麥亨利。

眾院221位共和黨議員和212位民主黨議員已私下討論政治與立法對策，各黨預期分別推派一名議長候選人，這對民主黨而言很容易，眾人1月堅定支持少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)。

至於明顯分裂的共和黨，考量少數強硬保守派尋求大砍聯邦預算之際，可能很難推派候選人。

麥亨利可能享有臨時代理議長的優勢，但不確定他是否想做這分工作，而麥卡錫已宣布不會再競選。

眾院此次也是首次遭遇議長被罷免的情況，不清楚會多快舉行全院投票選出新議長；正常是在每兩年一度的新國會伊始選舉議長。

兩黨領袖將決定何時準備好進入選議長的程序，今年1月的情況不佳，麥卡錫費時多日，投到第15輪才選上。

此次對共和黨而言同樣紛亂，除非他們意識到這般混亂引起輿論反彈，恐危及2024年選情而團結。

根據美國憲法，眾院議長不一定要是國會議員，這也是共和黨想拱前總統川普出任議長的原因。但川普正忙著選總統，且曾表示他不想當議長。