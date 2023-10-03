伊凡卡曼哈頓空中別墅真實價值多少？民事訴訟曝光了

伊凡卡‧川普（右）原本在川普金融詐欺案中被檢方列為被告，但今年6月底改為證人。（Getty Images）

川普 長女伊凡卡 ‧川普（Ivanka Trump）曼哈頓 空中別墅（penthouse apartment）價值多少，在前總統川普的紐約金融詐欺民事起訴庭訊中，成為矚目焦點。根據證人證詞及檢方舉證，伊凡卡‧川普居住的曼哈頓川普公園大道（Trump Park Avenue）大廈豪華公寓，價值大約被灌水2.5倍。

檢方在2日開庭首日傳喚的第一名證人，是多年擔任川普集團（Trump Organization）會計師的「美國馬薩爾斯」（Mazars USA）會計師事務所合夥人班德爾（Donald Bender）。班德爾作證時說，經常發現川普財務資料有「數字對不上」的狀況，其中一例是伊凡卡‧川普在曼哈頓居住的空中別墅，實際購買價格與川普申報時聲稱價值出現差異。

新聞周刊（Newsweek）3日報導，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）指控川普集團在2011年、2012年時所申報的伊凡卡‧川普空中別墅價值，被灌水大約2.5倍；川普集團聲稱空中別墅價值2080萬元，但伊凡卡‧川普其實僅以850萬元開價買下。

班德爾作證時說，在川普集團擔任會計師的工作任務並不包括稽核川普財報內容。但他同時表示，曾經兩度更改川普房地產的估價。

在這起金融詐欺民事訴訟中，伊凡卡‧川普原本被檢方列為被告，但今年6月底改為證人。新聞周刊報導，法律專家分析，被檢方從被告改列證人，代表著當事人已經同意與檢方有「某種程度的合作」。

除了川普、川普集團之外，川普長子小唐納‧川普（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）在本案均列被告。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點