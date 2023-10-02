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諾貝爾生醫獎看重mRNA技術 癌症疫苗研發是現在進行式

記者沈能元／台北即時報導
2023年諾貝爾醫學獎得主公布，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）獲得殊榮。（取材自推特）
2023年諾貝爾醫學獎得主公布，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國賓夕法尼亞大學教授魏斯曼（Drew Weissman）獲得殊榮。（取材自推特）

諾貝爾生醫獎得主今天揭曉，由匈牙利裔美籍女科學家卡塔林·卡里科（Katalin Kariko）和美國科學家德魯·魏斯曼（Drew Weissman）因致力開發「mRNA（信使核糖核酸）」技術，使mRNA新冠疫苗得以問世，挽救許多人的性命而共同獲獎。兩人也於今年獲頒台灣唐獎「生技醫藥獎」，唐獎生技組負責人、中研院院士張文昌說，「這是天時、地利、人和的結果，也是科學家厲害的地方。

張文昌表示，以往要將病毒RNA（核糖核酸）送進人體有兩大挑戰，首先，RNA會觸發人體的先天性免疫反應，造成嚴重發炎反應，並於動物實驗發現，如此會讓動物死亡；其次，RNA在人體內非常容易降解，難以送達標的細胞或器官。

張文昌說，卡塔林·卡里科與德魯·魏斯曼經過多年努力，於2005年發表研究指出，透過開發的新平台，將病毒RNA經過核苷修飾後，可成為逃脫免疫系統的mRNA，克服了合成mRNA會被先天性免疫系統辨識而引發嚴重發炎反應的問題。

隨即2019年新冠疫情爆發後，立即利用此研究製造mRNA新冠疫苗，張文昌說，在不缺乏病人下，mRNA新冠疫苗立即完成三期人體臨床試驗，並救了好多人的生命，「當時真的是時機對了」。

張文昌說，藉由這樣的技術，目前正運用在登革熱疫苗、癌症疫苗，甚至是流感疫苗，尤其是癌症疫苗，這是未來重要的趨勢，而目前已有藥廠針對不同癌症著手研發，如今癌症最重要的治療藥物是免疫治療，相信未來就是癌症疫苗了。

卡塔林·卡里科與德魯·魏斯曼兩人於今年8月曾經來台，張文昌說，兩人都是十分單純的學者，但在研究領域上十分有耐心，當時就是因為病毒RNA送進人體後，將會觸發先天性免疫反應，造成嚴重副作用，而不被學界看好，但卡塔林·卡里科在不被看好下，終於獲得成功，這就是科學家厲害的地方。

流感疫苗 癌症 諾貝爾

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