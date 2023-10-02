歷經離鄉背井、降職及罹癌…卡里科寒窗40載終獲諾貝爾

今年諾貝爾醫學獎由生技科學家卡里科(右)及醫學家魏斯曼共享。.(路透)

今年諾貝爾醫學 獎由生技科學家卡里科及醫學家魏斯曼共享。卡里科研究mRNA近40載，歷經離鄉背井、降職及罹癌逆境，遇魏斯曼共同完成關鍵研究，讓mRNA技術得以在疫情 時回應疫苗急迫需求。

2023年諾貝爾醫學獎今天揭曉，由匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國醫學家魏斯曼（Drew Weissman）共享殊榮。兩人都是2022年唐獎得主。

陽明交通大學生物科技系助理教授林柏亨在台灣科技媒體中心（SMC）線上記者會上指出，卡里科在1970年代仍是學生時，聽了關於mRNA的演講，便決定以此為志業；取得博士學位後想在匈牙利展開研究，卻未能取得任何進展，因此遠渡重洋到美國，並輾轉在賓州大學找到教職。

卡里科的研究之路並未就此順遂。林柏亨說，免疫系統對外來的mRNA非常敏感，導致一開始研究非常困難，動物實驗不是因免疫系統反應過於強烈導致個體死亡，就是mRNA進入身體後快速被破壞，因此普遍被學界認為是條「死胡同」。

當時，卡里科雖然努力寫研究計畫申請經費，但仍不斷被拒絕，甚至還被學校降職；她與先生分隔兩地，還罹患癌症，她仍認為mRNA是未來的希望，堅持繼續研究。同在賓州大學任教的魏斯曼，決定把部分研究經費撥給卡里科，2人一起研究，終於成功降低發炎反應。

「先知有時是孤獨的，科學投入可能無法在5到10年甚至20年間看到成果，也不知道什麼科學技術在未來會幫助到人類。」林柏亨說，最終因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間mRNA疫苗問世，讓這項技術廣為人知，但其實這都要感謝2人在人生低潮不放棄，在自己的位子上一直默默努力。

中研院轉譯醫學專題中心執行長陶秘華提到，8月卡里科因獲唐獎受邀來台時，曾在演講中介紹，過去研究mRNA的夥伴Alice Kuo（Chiu-Mei Lin）是北一女與台大的校友，2人在1999年曾共同發表文章，證明mRNA送到細胞內能有效產生蛋白，為研究過程中非常重要的一環。

國家衛生研究院長司徒惠康接受媒體電訪時表示，卡里科和魏斯曼都是非常傑出的科學家。其中，卡里科儘管過去mRNA在學界相當冷門，被視為「看不出潛力」，仍在從化學、生化角度做了非常多的mRNA研究；魏斯曼則是在臨床、應用端找到發展潛力，這次得獎，是2領域智慧的結合。