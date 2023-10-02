川普律師伊士曼上訴 最高法院裁定不予受理

川普律師伊士曼(John Eastman)。（路透）

川普 律師伊士曼(John Eastman)以律師─委託人保密特權(attorney-client privilege)為由，拒絕交出電郵資料給眾院 調查1月6日國會暴動事件特別委員會，引發官司打到最高法院，但最高法院2日裁定不予受理。最高法院在裁決書寫道，保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)迴避伊士曼上訴案，並未參與討論。

對於伊士曼拒絕配合眾院調查委員會調查，聯邦法院法官2022年3月裁決，伊士曼電郵屬於律師─委託人保密特權當中的「犯罪-詐騙排除條款」(crime-fraud exemption)適用對象，電郵內容顯示川普與伊士曼涉嫌密謀犯罪，企圖破壞2021年1月6日國會確認選舉人票程序，因此伊士曼必須交出10筆電郵資料。伊士曼後來向最高法院提出上訴。

伊士曼曾任湯瑪斯的法院助理，湯瑪斯則迴避這起案件，並未參與討論。

川普涉嫌推翻2020年大選喬治亞州落敗結果，今年8月遭喬州 大陪審團13項罪名起訴，伊士曼也是被告之一。

喬州富爾頓郡(Fulton County)檢察官指控伊士曼密謀推派冒牌選舉人(fake electors)干預選舉人票確認程序。伊士曼對於遭控罪名向法院辯稱無罪。