卡里科及魏斯曼獲諾貝爾醫學獎 兩人皆感難以置信

住在費城的卡里科(右)與先生獲知得獎喜訊。(路透)

匈牙利裔美籍生技科學家卡里科因致力研發mRNA技術，催生COVID-19疫苗而獲得諾貝爾醫學 獎，她今天告訴瑞典 媒體，對於獲獎「感到難以置信」。

法新社報導，68歲的卡里科（Katalin Kariko）告訴瑞典廣播電台（Swedish Radio），儘管近年來她才得到肯定，但她已經努力很長時間。

然而，她的母親對她有信心，總是會聆聽諾貝爾委員會宣布得主。

卡里科說：「10年前我還不是教授的時候，她就會聽了。她總是會聽，還說：『也許某天會聽到妳的名字』。」

「我只是苦笑，因為我從沒拿過補助，也從來沒有團隊。我甚至不是教授，因為我被降職了，所以我也沒放在心上。我回說：『不可能』。」

諾貝爾醫學獎委員會秘書普爾曼（Thomas Perlmann）也指出，即使卡里科的研究曾遭到懷疑，她仍然堅持不懈。

普爾曼在記者會上說：「她非常努力，但她願景的重要性沒有得到肯定。」他在記者會上宣布卡里科和美國醫學家魏斯曼（Drew Weissman）共同獲得諾貝爾醫學獎。

住在費城的魏斯曼與恭喜他的來訊者通話。(路透)

64歲的魏斯曼也表示，對於自己獲得這項享有聲望的獎項難以置信。

他告訴瑞典廣播電台：「我先從凱蒂（卡里科的小名）那裡聽到這個消息，因為他們（諾貝爾委員會）先打電話給她，但沒有我的電話號碼。」

魏斯曼說：「我們不確定是不是有人惡作劇。」他也說自己不是會大肆慶祝的人，但可能會和家人出去吃一頓「豐盛的晚餐」。

卡里科和魏斯曼將於12月10日在斯德哥爾摩舉行的正式典禮上，從瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）手中接過諾貝爾獎 。諾貝爾醫學獎包括一枚金牌、一份證書以及一筆100萬美元的獎金。

傳統上諾貝爾獎頒獎典禮每年12月10日舉行，這天是創辦人瑞典企業家暨發明家諾貝爾（Alfred Nobel）1896年逝世的紀念日，諾貝爾獎是依照諾貝爾的遺囑所設立。