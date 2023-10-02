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有人挑戰川普2024年參選資格？ 最高法院拒絕受理

記者顏伶如／即時報導
最高法院2日拒絕受理挑戰前總統川普2024年參選資格的訴訟。（美聯社）
最高法院2日拒絕受理挑戰前總統川普2024年參選資格的訴訟。（美聯社）

最高法院2日拒絕受理挑戰前總統川普2024年參選資格的訴訟，大法官並未發表任何評論，最高法院也未公布大法官投票結果。正在角逐共和黨2024年總統初選的德州稅務律師卡斯特羅(John Anthony Castro)，今年稍早以川普參與國會暴動事件已觸犯憲法第14修正案(14th Amendment)規定為由向聯邦法院提告，要求撤銷川普參加2024年總統大選的資格。

卡斯特羅在訴狀中主張，川普參與2021年1月6日國會暴動事件，根據憲法第14修正案規定為參加了「叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)，為叛亂者「提供支持與安慰」(given aid or comfort)，因此喪失出任民選官員資格。

聯邦法院以缺乏提告立場為由駁回卡斯特羅訴訟，卡斯特羅則向最高法院提出上訴。

有線電視新聞網(CNN)2日報導，川普另外在明尼蘇達州、科羅拉多州也面臨與憲法第14修正案的訴訟，今年稍後將陸續開審。報導指出，這兩州的訴訟都比卡斯特羅的官司更有實質意義，因為有眾多法律專家與憲法學者參與。

報導指出，卡斯特羅雖然參加共和黨2024年總統初選，但沒有達到參加辯論的任何門檻。

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