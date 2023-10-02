金融詐欺民事案恐讓川普真實身價曝光、企業家形象受損

前任紐約州副檢察長李維(Harlan Levy)分析，川普在庭上的證詞如同撲克牌遊戲的「鬼牌」(wild card)，令人難以預測。（路透）

前總統川普 涉嫌為房地產 資產灌水22億元，對金融機構、保險公司說謊，2022年遭紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名起訴。

詹樂霞以被告罪證確鑿為由向法院訴請免陪審團裁決，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)上周裁定川普申辦貸款時浮報「川普集團」(Trump Organization)房地產與金融資產價值，構成欺詐。紐約時報2日分析，這起案件對川普的最大衝擊便是真實身價恐將曝光，數十年來身為房地產大亨的企業家形象受損。

紐約時報報導，川普從商場轉戰政壇一路走來經常自我吹捧，曾經抱怨「富比世」(Forbes)雜誌公布的億萬富豪排行榜名次。他說：「如果能有100億身價，看起來會比擁有40億身價風光多了。」

川普為身價灌水的手段，在詹樂霞的民事金融詐欺案裡面臨檢視，川普身為企業家的個人形象核心價值受到衝擊。川普2日將出庭辯駁清白，但紐約時報分析，庭訊還沒開始，川普已經輸了，因為恩格隆上周已裁定川普長期浮報資產，川普在紐約州某些營業執照遭註銷，「川普集團」部分掌控權被迫移交獨立管理機構。

詹樂霞向法院求處對川普開罰2億5000萬元、永久禁止在紐約經商。如果法官採納詹樂霞建議，川普將再也無法回到讓他崛起的紐約房地產商場。

報導指出，這起訴訟還將讓川普究竟為身價灌水多少曝光。紐約復敦法學院(Fordham Law School)教授艾瑞克森(Howard M. Erichson)說，川普是否構成詐欺，恩格隆日前的裁決已經釐清疑慮，尚待解決的只剩下細節而已，「但這些細節是很重要的」。

艾瑞克森說，因為這些細節攸關川普與「川普集團」未來將面臨哪些限制，還有民事罰款的金額多少。

前任紐約州副檢察長李維(Harlan Levy)分析，川普在庭上的證詞如同撲克牌遊戲的「鬼牌」(wild card)，令人難以預測。

紐時分析指出，川普出庭為己辯護時，必須比今年稍早提供宣誓證詞(depositions)表現更好才行，因為恩格隆上周在裁決書中寫道，川普企圖在宣誓口供提出辯駁，「但完全沒有法律或事實根據」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點