政府關門前夕 議員重返國會阻停擺

美國共和黨部分聯邦眾議員否決一項臨時開支法案後，議員們今天重返國會。（路透）

美國共和黨 部分聯邦眾議員否決一項臨時開支法案後，議員們今天重返國會，但沒有解決僵局的明確途徑，國家公園、金融監管等聯邦政府 多個單位，都可能會在10幾個小時後關門。

路透社報導，掌控眾議院的共和黨人起內鬨，將美國推向10年來第4次政府局部停擺的邊緣，因為眾議院未能通過臨時開支法案，恐使聯邦政府在10月1日開始的財政年度落入斷炊窘境。

與此同時，民主黨 掌控的聯邦參議院將推動一項跨黨派的臨時開支法案，為政府提供資金至11月17日。參議院原訂今天下午1時舉行程序投票，這項法案得到共和黨和民主黨的廣泛支持，但由於眾議院出現重重阻礙，意味法案最終通過的投票可能會推遲到10月3日。

如果美國國會未能在美東時間10月1日凌晨零時1分之前通過一項可呈送美國總統拜登簽署成為法律的開支方案，美國國家公園將關閉，證券管理委員會（SEC）將暫停大部分監管活動，且多達400萬名聯邦雇員的薪資將受到影響。

美國各聯邦機關已經制定詳細的計畫，列出哪些服務必須繼續，例如機場安檢和邊境巡邏；以及哪些服務必須暫停，例如科學研究和提供700萬貧困母親的營養援助。

根據美國媒體報導，在亞特蘭大，為了避免可能受到聯邦政府關閉影響，原訂10月1日美國前總統卡特（Jimmy Carter）99歲生日當天舉行的慶生活動，提前到今天舉辦。

美國國會通常會通過臨時支出法案，以爭取更多時間來就聯邦政府計畫資金來源協商出細節法案。

昨天有21名強硬派共和黨籍眾議員倒戈，加入民主黨否決臨時支出法案的行列。他們表示，眾議院應該把焦點放在通過全年度詳細支出法案，即使這會導致政府短期內關門。

此舉激怒其他共和黨人，他們表示這破壞了推動保守派政策的機會。共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）說，眾院可能嘗試仰賴民主黨人來協助通過一份臨時支出法案，以繼續提供現有水準的政府支出資金，儘管這可能使他的領導威望面臨黨內強硬派人士挑戰。