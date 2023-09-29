預算案198：232票眾院鎩羽 聯邦政府關門幾成定局

聯邦政府預算案29日在眾院表決失敗，眾院議長麥卡錫神情沮喪。（路透）

眾院 議長麥卡錫 為推動眾院共和黨 版下個會計年度短期預算法案，29日納入極右派要求的加強邊安，把聯邦政府多數部門開支削減30%，法案先通過眾院程序投票，但21名共和黨保守派議員加入民主黨陣容，最後在全院表決以198：232票鎩羽，聯邦政府在30日過後部分關門幾已成定局。

華爾街日報(WSJ)報導，麥卡錫最後一搏的短期預算法案，遭自己黨內異議派毀掉之後，眾議員們只能考慮在最後一刻推替代案，例如「乾淨的」持續撥款決議案(continuing resolution)，不夾帶有爭議的元素如注資給邊防或援助烏克蘭，而讓政府有資金運作幾周。

這樣的決議案可望取得兩黨支持，但即便推這種方案，都可望引發極右派眾議員提案，要麥卡錫去職。

華盛頓時報則報導，麥卡錫和部分眾院共和黨高層29日晚挑燈夜戰，試圖說服21名投反對票的保守派議員，並於今天(30日)再度進行投票；但目前雖然眾議員周末留在華府待命投票，仍沒有十足把握。

參院也預計30日投票，希望在下周通過參院版的持續撥款決議。

麥卡錫29日表決的提案可以讓政府取得資金，營運到10月31日；法案裡另設置新而嚴格的邊防措施，創設歲出入委員會，其職責在設想各種方法平衡預算、改善國家的財政前景。雖然通過的希望渺茫，麥卡錫仍將全案交付院會表決，並測試反對派的意願。不過，就算通過，眾院版也不可能獲民主黨掌控的參院支持，參院正在推計畫，依2023會計年度的水準，讓聯邦政府取得經費到11月17日，另分別提供60億元援助烏克蘭以及天災紓困。