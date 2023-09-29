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過去42年關了14次…聯邦政府是否再關門 明日揭曉

民主黨批最弱議長、極右派步步進逼 麥卡錫處劣勢

過去42年內關了14次…聯邦政府是否再關門 明日揭曉

記者顏伶如／即時報導
麥卡錫(圖中)抵達國會山莊。(Getty Images)
麥卡錫(圖中)抵達國會山莊。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)29日報導，從1981年以來，聯邦政府在預算沒有到位的情況下，曾經出現14次關門窘境，其中絕大多數發生於白宮與國會多數黨屬於不同政黨的「分裂政府」(divided government)期間，如同目前狀況一樣；前總統川普任內，聯邦政府曾經關門35天，創下近40年來聯邦政府停擺最久的紀錄。

9月30日期限一到，如果新會計年度預算法案仍無法通過，聯邦政府便將關門。前一次聯邦政府關門，出現在2018年12月22日至2019年1月25日之間，前後歷時35天，創下近40年來聯邦政府關門時間最長的紀錄。

報導指出，過去幾十年間，聯邦政府關門的頻繁逐漸降低，1990年代迄今只出現過6次。不同政黨意見分歧的情況下，棘手的預算法案變得難以在國會過關。共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)領導之下，共和黨在眾院雖居多數，但領先席次幅度極小，眾院共和黨內部紛亂不斷的亂象，更是數十年來頗為罕見。

共和黨籍前總統雷根(Ronald Reagan)執政期間，聯邦政府曾經8度關門，其中兩次關門3天，另外兩次關門2天，其餘4次則關門僅1天。共和黨籍前總統老布希(George H.W. Bush)任內，聯邦政府曾經關門3天。

民主黨籍前總統柯林頓(Bill Clinton)任內，聯邦政府兩度關門，第一次關門5天，第二次關門21天。民主黨籍前總統歐巴馬(Barack Obama)執政期間，聯邦政府關門16天。

到了川普任內，聯邦政府兩度關門，2018年1月間關門2天，第二次則在2018年底到2019年初共計關門35天。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

聯邦政府 共和黨 政府關門

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