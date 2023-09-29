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FCC提案恢復網路中立規則 有權移除中國電信設備

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾28日說，FCC提案恢復網路中立規則，可賦予新權限以強制中國華為公司和中興通訊設備從美國網路與數據中心移除。（路透）
聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾28日說，FCC提案恢復網路中立規則，可賦予新權限以強制中國華為公司和中興通訊設備從美國網路與數據中心移除。（路透）

聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）今天說，FCC提案恢復網路中立規則，可賦予新權限以強制中國華為公司和中興通訊設備從美國網路與數據中心移除。

這份129頁的提案公開徵詢意見，以瞭解新規則是否應賦予聯邦傳播委員會更大權力，以要求更多實體移除並更換華為與中興通訊的設備和服務。新規則旨在禁止網路服務供應商封鎖或減緩流量，或提供付費的快速通道。

公開徵詢意見的範圍還包括是否可在任何用於路由或傳輸通訊的網絡基礎設施禁止中國設備，包括數據中心和網際網路交換設施。

路透報導，此案將於10月19日展開初步表決；提案還問及FCC是否能以國家安全為由，禁止網路服務供應商與某些公司進行流量交換安排。

FCC表示，這些網路中立規則將強化FCC「保護國家通訊網路的能力，免受那些對國家安全構成威脅的實體影響」。

華為和中興通訊對此尚未置評。

美國聯邦傳播委員會去年11月禁止批准華為和中興通訊的新電信設備，理由是這對美國國安構成「無法接受的風險」。

中國駐華府大使館先前表示，FCC「濫用國家權力，再度於毫無事實根據的情況下惡意攻擊中國電信營運商」。

華為一再否認有不當行為，並稱美國政府「非法且不理性地」針對華為。

華為 大使館 華府

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