我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州速食業時薪漲至20元 紐約市外送員時薪漲至近18元

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

國務院：中國砸10億美元散布假消息 全球言論自由恐急速萎縮

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
國務院28日警告，中國正耗資數十億美元散播假資訊，利用內容審查、資料蒐集和暗中收購外國新聞機構來操縱全球媒體。圖為示意圖。（取材自pexels 攝影師：William Fortunato）
國務院28日警告，中國正耗資數十億美元散播假資訊，利用內容審查、資料蒐集和暗中收購外國新聞機構來操縱全球媒體。圖為示意圖。（取材自pexels 攝影師：William Fortunato）

國務院今天警告，中國正耗資數十億美元散播假資訊，利用內容審查、資料蒐集和暗中收購外國新聞機構來操縱全球媒體，這種趨勢恐怕會讓全球言論自由「急速萎縮」。

綜合法新社和路透報導，國務院全球參與中心（Global Engagement Center）在今天公布的報告中表示，中國的「全球資訊操控不只是公眾外交的問題，對全球資訊空間的完整公正也構成挑戰」。

報告指出，「若不加管束，北京的行動可能導致未來中華人民共和國輸出的技術、被籠絡的地方政府，以及對北京直接報復的恐懼，會造成全球言論自由急速萎縮。」

報告提及，中國每年耗資數十億美元，利用宣傳、假消息和內容審查來「操控外國資訊」，並推廣有關中國和共產黨的正面新聞。

與此同時，中國在爭議議題上打壓與官方不同調的批判性資訊，例如台灣、人權和國內經濟衰退等議題。

全球參與中心特使兼協調員魯賓（James Rubin）告訴記者：「看看每一片拼圖，然後把它們湊在一起，就會看到中華人民共和國想在全球關鍵區域支配資訊的驚人野心。」

他還說：「如果我們不阻止這種操控資訊的行為，民主價值就會緩慢持續地毀滅…我們不想看到這個世界出現喬治歐威爾（George Orwell，英國作家）筆下那種事實和虛構的混合物。」

報告列舉，中國操控資訊的做法包括提倡「數位專制主義」、利用國際組織和控制中文媒體。

此外，中國還收購外國媒體股分、資助網紅，並企圖攏絡外國政治菁英和記者。

報告舉例，中國在東非「花錢購買（當地報社的）有利報導」，同時隱匿這種資助內容的行徑，也曾試圖取得「巴基斯坦媒體的重要控制權」。

報告表示，這些行動可能會讓北京當局得以「重塑全球資訊環境」。

報告還指責中國利用社群媒體「微信」（WeChat），針對「住在民主國家的中文使用者」散播假消息，短影音平台TikTok的中國母公司「字節跳動」（ByteDance）也企圖「妨礙可能批評北京的人使用其平台」。

中方對這份報告尚無回應。北大西洋公約組織（NATO）公報今年7月曾指責中方採取脅迫政策、散布假消息；北京當局當時回應北約聲明罔顧基本事實，蓄意詆毀中國、扭曲中國的政策。

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在這份報告公布前說，中國正企圖超越美國，成為「在軍事、經濟、外交上的全球主要勢力」。

北京 國務院 華人

上一則

亞太助卿康達會晤中國副外長 重申台海和平穩定重要性

下一則

駐美大使：中美關係有止跌跡象 出現正面徵兆

延伸閱讀

亞太助卿康達會晤中國副外長 重申台海和平穩定重要性

亞太助卿康達會晤中國副外長 重申台海和平穩定重要性
傳王毅、何立峰可望訪美交流 為11月拜習會鋪路

傳王毅、何立峰可望訪美交流 為11月拜習會鋪路
國務院證實 6萬封「非機密郵件」被駭客外洩

國務院證實 6萬封「非機密郵件」被駭客外洩
布林肯：是北京在台海周邊製造緊張和改變現狀

布林肯：是北京在台海周邊製造緊張和改變現狀

熱門新聞

與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
因為聖嬰現象，氣象中心預測今年冬天美國南部各州的凍雨、霙、降雪都會增加。（美聯社）

聖嬰現象影響持續到明春 南部各州今冬凍雨、降雪恐增加

2023-09-26 13:55
參議員梅南德茲（右）和太太娜汀‧梅南德茲（左）遭到收賄起訴，檢察官行賄價值超過百萬美元，包括金條、豪車、現金等。（美聯社）

參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金

2023-09-23 02:30
拜登政府28日對聯邦機關公務員發布通知，說明如果國會無法提供9月30日之後的新預算，聯邦政府即將關閉。(Getty Images)

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

2023-09-28 11:01
預防冬季來臨新冠疫情擴散，拜登政府編列6億元再推居家檢測計畫。（美聯社）

居家檢測啟動 9/25起可上網預訂 1家4組免費

2023-09-21 15:18
專家表示大部分美國人都缺乏維他命D。（Pexels）

快看世界／缺維他命D骨骼不健康 專家：很多人都這樣

2023-09-22 14:54

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規
毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了