國務院：中國砸10億美元散布假消息 全球言論自由恐急速萎縮

國務院28日警告，中國正耗資數十億美元散播假資訊，利用內容審查、資料蒐集和暗中收購外國新聞機構來操縱全球媒體。圖為示意圖。（取材自pexels 攝影師：William Fortunato）

國務院 今天警告，中國正耗資數十億美元散播假資訊，利用內容審查、資料蒐集和暗中收購外國新聞機構來操縱全球媒體，這種趨勢恐怕會讓全球言論自由「急速萎縮」。

綜合法新社和路透報導，國務院全球參與中心（Global Engagement Center）在今天公布的報告中表示，中國的「全球資訊操控不只是公眾外交的問題，對全球資訊空間的完整公正也構成挑戰」。

報告指出，「若不加管束，北京 的行動可能導致未來中華人 民共和國輸出的技術、被籠絡的地方政府，以及對北京直接報復的恐懼，會造成全球言論自由急速萎縮。」

報告提及，中國每年耗資數十億美元，利用宣傳、假消息和內容審查來「操控外國資訊」，並推廣有關中國和共產黨的正面新聞。

與此同時，中國在爭議議題上打壓與官方不同調的批判性資訊，例如台灣、人權和國內經濟衰退等議題。

全球參與中心特使兼協調員魯賓（James Rubin）告訴記者：「看看每一片拼圖，然後把它們湊在一起，就會看到中華人民共和國想在全球關鍵區域支配資訊的驚人野心。」

他還說：「如果我們不阻止這種操控資訊的行為，民主價值就會緩慢持續地毀滅…我們不想看到這個世界出現喬治歐威爾（George Orwell，英國作家）筆下那種事實和虛構的混合物。」

報告列舉，中國操控資訊的做法包括提倡「數位專制主義」、利用國際組織和控制中文媒體。

此外，中國還收購外國媒體股分、資助網紅，並企圖攏絡外國政治菁英和記者。

報告舉例，中國在東非「花錢購買（當地報社的）有利報導」，同時隱匿這種資助內容的行徑，也曾試圖取得「巴基斯坦媒體的重要控制權」。

報告表示，這些行動可能會讓北京當局得以「重塑全球資訊環境」。

報告還指責中國利用社群媒體「微信」（WeChat），針對「住在民主國家的中文使用者」散播假消息，短影音平台TikTok的中國母公司「字節跳動」（ByteDance）也企圖「妨礙可能批評北京的人使用其平台」。

中方對這份報告尚無回應。北大西洋公約組織（NATO）公報今年7月曾指責中方採取脅迫政策、散布假消息；北京當局當時回應北約聲明罔顧基本事實，蓄意詆毀中國、扭曲中國的政策。

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在這份報告公布前說，中國正企圖超越美國，成為「在軍事、經濟、外交上的全球主要勢力」。