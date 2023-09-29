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亞太助卿康達會晤中國副外長 重申台海和平穩定重要性

中央社／華盛頓28日專電
國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）27日出席中國使館活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）
國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）27日出席中國使館活動。（華盛頓記者張文馨／攝影）

國務院亞太助卿康達27日會晤中國副外長孫衛東，雙方就多項區域議題坦率深度磋商。康達在會中重申，維繫台海和平穩定及印太自由開放有其重要性。

主管東亞事務的康達（Daniel Kritenbrink）昨天在華府會晤孫衛東。國務院今天晚間發布會議摘要，指兩人就區域議題進行「坦率、深度與建設性磋商」，是美中維繫溝通管道暢通所做的努力之一。

根據摘要，雙方就各自政策交換意見，討論包含緬甸、北韓與海事等區域議題。康達在會中討論美國印太戰略，強調維繫一個自由、開放、互連、繁榮、具韌性及安全的印太區域，以及台灣海峽和平與穩定的重要性。

摘要指出，康達與孫衛東皆重申，美中在意見分歧與合作領域都應維繫開放溝通管道。

兩人會面以前，美中近期已有一系列高階互動，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日在紐約聯合國大會場邊會晤中國國家副主席韓正，以及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）16至17日在馬爾他與中國外交部長王毅會談。

除與孫衛東會晤外，康達27日晚間出席中國駐美大使館舉辦的建政74周年晚會，但只停留約25分鐘。

中國駐美大使謝鋒致詞時提到，在中美領袖指導與共同努力下，雙邊關係出現一些正面穩定跡象，在加強對話與合作上取得進展。但他呼籲華府，應妥善處理重要敏感議題，包括「台灣問題」（Taiwan question）。

國務院 華府 王毅

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