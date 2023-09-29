傳王毅、何立峰可望訪美交流 為11月拜習會鋪路

外界關注美國總統拜登（右）和中國國家主席習近平（左）是否會在11月的APEC峰會期間會面。（路透）

正值外界關注美國總統拜登 和中國國家主席習近平 是否會在11月的APEC峰會期間舉行雙邊峰會之際，華爾街日報報導，北京 和華府正為習近平訪美鋪路，推動高層官方交流，並採取其他措施改善兩國動盪的關係。

報導引述知情人士透露，美中雙方正在討論中國國務院副總理何立峰訪問華府事宜，倘若成行，何立峰將成為拜登總統就職以來訪問美國最高層的中國官員。知情人士還指出，同時中國外交部長王毅也計畫於10月訪問華府，為習近平與拜登的峰會做準備。

闖入北韓的美國軍人金恩（Travis King）目前已經被北韓政府驅逐，並經由中國返回美國。報導引述美國官員說法，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）十天前與王毅會談時，曾提及金恩的案件。

在美中關係陷入全面緊張數個月後，上述最新發展提升兩國政府一直試圖創造的動力，表明習近平更有可能出席11月舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

拜登與習近平上次會晤是在2022年11月的峇里島G20峰會，當時兩人分別指示雙方官員恢復陷入停滯的優先談判事項。

報導指出，兩國關係僅有暫時性進展，雙方在大多數議題上存在根深柢固的猜疑和分歧。兩國有可能爆發爭執，並導致峰會或其他中國高官訪美行程破局。而美方官員的最新憂慮是，若聯邦政府停擺，將拖累會晤或峰會的規劃進度。

北京正在持續與莫斯科建立聯盟，以對抗華府及其盟友。俄羅斯總統普亭將於10月在北京與習近平會面，屆時北京將就習近平標誌性的「一帶一路」基礎設施計畫舉辦高層論壇。「一帶一路」是一項旨在擴大中國在亞洲、非洲和拉丁美洲影響力的大規模倡議。知情人士稱，該論壇將於10月17日至18日舉行。

中國大使館表示，中美兩國政府「正在就雙邊接觸和交流進行溝通」。美國財政部拒絕置評。美國國務院發言人米勒（Matt Miller）27日被問及拜登與習近平峰會的前景時，拒絕評估其可能性，但表示「領導人之間的交流溝通是無可取代的」。