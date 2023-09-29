我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恒大許家印二兒子前年賣洛杉磯豪宅 前妻丁玉梅已離港

世說新聞╱華人走線 翻墻入境警迎接 好吃好喝好開心

傳王毅、何立峰可望訪美交流 為11月拜習會鋪路

編譯徐榆涵／即時報導
外界關注美國總統拜登（右）和中國國家主席習近平（左）是否會在11月的APEC峰會期間會面。（路透）
外界關注美國總統拜登（右）和中國國家主席習近平（左）是否會在11月的APEC峰會期間會面。（路透）

正值外界關注美國總統拜登和中國國家主席習近平是否會在11月的APEC峰會期間舉行雙邊峰會之際，華爾街日報報導，北京和華府正為習近平訪美鋪路，推動高層官方交流，並採取其他措施改善兩國動盪的關係。

報導引述知情人士透露，美中雙方正在討論中國國務院副總理何立峰訪問華府事宜，倘若成行，何立峰將成為拜登總統就職以來訪問美國最高層的中國官員。知情人士還指出，同時中國外交部長王毅也計畫於10月訪問華府，為習近平與拜登的峰會做準備。

闖入北韓的美國軍人金恩（Travis King）目前已經被北韓政府驅逐，並經由中國返回美國。報導引述美國官員說法，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）十天前與王毅會談時，曾提及金恩的案件。

在美中關係陷入全面緊張數個月後，上述最新發展提升兩國政府一直試圖創造的動力，表明習近平更有可能出席11月舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

拜登與習近平上次會晤是在2022年11月的峇里島G20峰會，當時兩人分別指示雙方官員恢復陷入停滯的優先談判事項。

報導指出，兩國關係僅有暫時性進展，雙方在大多數議題上存在根深柢固的猜疑和分歧。兩國有可能爆發爭執，並導致峰會或其他中國高官訪美行程破局。而美方官員的最新憂慮是，若聯邦政府停擺，將拖累會晤或峰會的規劃進度。

北京正在持續與莫斯科建立聯盟，以對抗華府及其盟友。俄羅斯總統普亭將於10月在北京與習近平會面，屆時北京將就習近平標誌性的「一帶一路」基礎設施計畫舉辦高層論壇。「一帶一路」是一項旨在擴大中國在亞洲、非洲和拉丁美洲影響力的大規模倡議。知情人士稱，該論壇將於10月17日至18日舉行。

中國大使館表示，中美兩國政府「正在就雙邊接觸和交流進行溝通」。美國財政部拒絕置評。美國國務院發言人米勒（Matt Miller）27日被問及拜登與習近平峰會的前景時，拒絕評估其可能性，但表示「領導人之間的交流溝通是無可取代的」。

習近平 拜登 北京

上一則

拜登批川普「受報復驅使」顛覆美制度 促選民捍衛民主

下一則

亞太助卿康達會晤中國副外長 重申台海和平穩定重要性

延伸閱讀

拜登批川普「受報復驅使」顛覆美制度 促選民捍衛民主

拜登批川普「受報復驅使」顛覆美制度 促選民捍衛民主
眾院共和黨舉行彈劾拜登首場聽證會 證人：未看到具體證據

眾院共和黨舉行彈劾拜登首場聽證會 證人：未看到具體證據
華爾街日報：美中為拜習會鋪路 推動高層官方交流

華爾街日報：美中為拜習會鋪路 推動高層官方交流
日經：北戴河會議3派中共元老勢力向習近平施壓

日經：北戴河會議3派中共元老勢力向習近平施壓

熱門新聞

與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
因為聖嬰現象，氣象中心預測今年冬天美國南部各州的凍雨、霙、降雪都會增加。（美聯社）

聖嬰現象影響持續到明春 南部各州今冬凍雨、降雪恐增加

2023-09-26 13:55
參議員梅南德茲（右）和太太娜汀‧梅南德茲（左）遭到收賄起訴，檢察官行賄價值超過百萬美元，包括金條、豪車、現金等。（美聯社）

參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金

2023-09-23 02:30
拜登政府28日對聯邦機關公務員發布通知，說明如果國會無法提供9月30日之後的新預算，聯邦政府即將關閉。(Getty Images)

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

2023-09-28 11:01
預防冬季來臨新冠疫情擴散，拜登政府編列6億元再推居家檢測計畫。（美聯社）

居家檢測啟動 9/25起可上網預訂 1家4組免費

2023-09-21 15:18
專家表示大部分美國人都缺乏維他命D。（Pexels）

快看世界／缺維他命D骨骼不健康 專家：很多人都這樣

2023-09-22 14:54

超人氣

更多 >
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當勞揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規