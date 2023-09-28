國務院證實 6萬封「非機密郵件」被駭客外洩

國務院發言人米勒28日在記者會證實，國務院有6萬封的非機密郵件在駭客攻擊後外洩，不過機密郵件系統並未被駭。路透27日報導，中方駭客成功自國務院10個不同的電郵帳號盜走6萬封郵件，多數受害者都在東亞局。（路透）

國務院 發言人米勒（Matthew Miller）28日在記者會證實，國務院有6萬封的非機密郵件在駭客 攻擊後外洩，不過機密郵件系統並未被駭。

微軟7月表示，來自中國、名為Storm-0558的駭客組織，透過竊取到的金鑰登入電郵帳戶竊取郵件，已知受害人包含商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國駐北京 大使伯恩斯（Nicholas Burns）和亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink），當時第一個察覺異常情況回報的就是國務院。

路透27日報導，中方駭客成功自國務院10個不同的電郵帳號盜走6萬封郵件，多數受害者都在東亞局。

米勒28日表示，確認有6萬封非機密郵件外洩，國務院的機密郵件系統沒有被駭客入侵；此外，美方尚未確定幕後主使。

美國官員郵件外洩，且駭客似乎將目標放在美國對中政策的部門，讓美中關係再蒙陰影。

米勒表示，康達28日與中國外交部副部長孫衛東在國務院，針對區域議題舉行坦率、深入且具建設性的會談；這是國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪問北京以來，美中維持溝通管道暢通的作為之一。

此外，國務院28日發布報告指北京正耗資數十億美元掀起全球宣傳戰，透過操縱訊息來形塑對自己有利的環境，遂行其地緣政治目標，這會讓全球資訊環境面臨風險，甚至可能讓各國做出將自己的經濟與安全利益置於北京利益之下的決定。

國務院全球參與中心特使魯賓（James Rubin）表示，北京利用宣傳和審查制度、推動網路威權、利用國際組織與雙邊夥伴關係、合作與壓力並施，以及控制中文媒體共5種手段來實施宣傳戰。

他舉例，北京政府壓制異議並鼓勵民眾自我審查；若有公司機構挑戰北京對於新疆和台灣議題的說法，北京就會找麻煩；在中文世界重要社群平台的微信上，北京審查並騷擾用戶。

報告提到，北京的網路審查聚焦在非洲、亞洲和拉美地區，確保剔除北京不喜歡的訊息；中國國有企業購買全球媒體的股份，擴大北京的正面報導，並宣傳民主國家有問題的報導。

魯賓形容，這是一場沒有宣布就開打的資訊戰，北京散布真假參半的訊息，將破壞美國和其他國家賴以生存的安全世界。