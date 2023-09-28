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華爾街日報：美中為拜習會鋪路 推動高層官方交流

中央社／華盛頓28日電
圖為美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月在印尼「20國集團」峰會場邊舉行「拜習會」。（Getty Images）
圖為美國總統拜登和中國國家主席習近平去年11月在印尼「20國集團」峰會場邊舉行「拜習會」。（Getty Images）

「華爾街日報」報導，北京與華府正在為中國國家主席習近平訪問美國鋪路，雙方正推動高層官方交流，並採取其他措施來改善兩國動盪的關係。

報導引述聽取相關簡報的消息人士指出，美中雙方正在討論中國國務院副總理何立峰訪問華府一事，他將成為美國總統拜登上任以來訪問美國的最高階中國官員。

消息人士說，與此同時，美中雙方也在規畫中國外交部長王毅10月訪問華府籌備拜習會一事。

美國官員表示，中國促成闖入北韓的美國軍人金恩（Travis King）本周被移交美方，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）10天前與王毅會談時，曾提及金恩的案件。

在美中關係陷入全面緊張數個月後，上述最新發展提升兩國政府一直試圖創造的動力，意味習近平更有可能出席11月舊金山的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

除了APEC峰會，北京也在尋求個別與拜登舉行峰會，兩國政府都認為拜習會可能有助於數個月來穩定彼此關係的努力。

上次拜習會是在去年11月印尼峇里島（Bali）20國集團（G20）峰會前進行，當時兩人指示官員恢復美中之間陷入停滯的全球要務談判。

華爾街日報指出，美中對彼此的疑心根深蒂固，在多數議題上分歧甚深，雙邊關係仍只有暫時性的進展。兩國有可能爆發爭執，並導致峰會或其他中國高官訪美行程破局。而美方官員的最新憂慮是，若聯邦政府停擺，將拖累會晤或峰會的規劃進度。

拜習會 華府 拜登

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