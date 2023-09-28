布林肯：中國盼成主導力量 台灣危機會危及全球經濟

國務卿布林肯。Getty Images

國務卿布林肯 今天表示，中國正設法超越美國，成為世界上的「主導力量」。他也再次就台灣局勢提出警告，表示要是中國的行動引發台灣危機，全球經濟也會陷入危機。

法新社報導，美國連續幾任總統都曾稱中國是美國長期最大挑戰。但若干美國分析家認為，相較於著重全球性的角色，北京 的野心比較是擺在削弱華府對亞洲的影響力。

布林肯（Antony Blinken）今天在「大西洋月刊」（The Atlantic）主辦的論壇上被問及中國的意圖，他回答：「我認為它尋求的是成為全球軍事、經濟、外交上的主導力量。…那是（中國國家主席）習近平所追求的。」

布林肯之前曾用比較迂迴的話說，中國渴望「重新塑造國際秩序」。

美國總統拜登 的政府一方面對中國施加更多壓力，一方面也在加強對話，希望能管控雙邊緊張，布林肯6月就曾造訪北京，但緊張情勢仍因台灣議題而特別高張。

布林肯表示，鑒於台灣在全球經濟中扮演的角色，包括作為先進半導體的中心，台灣議題關係重大。

他說：「要是中國的行動引發台灣危機，就會發生全球經濟危機。…我認為中國聽到全球各國加強釋出的訊息是：別生事。」

「我們每個人都想要和平與穩定，每個人都希望維持現狀。」