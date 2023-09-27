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在太空站待371天「破美國紀錄」 太空人降落哈薩克

記者張聲肇／即時報導
在國際太空站待了371天，打破美國紀錄的太空人魯比歐（Frank Rubio）搭乘俄國太空船27日降落哈薩克。（歐新社）
在國際太空站待了371天，打破美國紀錄的太空人魯比歐（Frank Rubio）搭乘俄國太空船27日降落哈薩克。（歐新社）

在國際太空站連續待了371天，打破美國紀錄的太空人魯比歐（ Frank Rubio）搭乘俄國太空船27日順利降落哈薩克，被抬出太空艙時，第一句話是「回家真好。」

裹著毯子的魯比歐笑顏燦燦，擦了擦額頭的汗，說「感覺很好。」最後一段15分鐘的降落傘「歸途」，東部時間7點17分「正中紅心」著陸後結束。

魯比歐換掉太空裝後，被直升機載到附近的哈薩克城市卡惹甘（Karaganda），然後由太空總署專機接回休士頓。

太空總署現場轉播他在太空站的最後時刻，但見他和「站友」們握手、擁抱道別，偶而還笑著看看腕錶，最後，要登上俄國聯合號MS-23太空船之前，在太空站門口留影紀念，聯合號00點41分關閉艙門，朝地球返航。

這艘俄國太空船不是當初載他和兩位俄國太空人到國際太空站「正常接班」的那艘。2022年9月21日把三人載到太空站的太空船冷媒漏光，原定半年後載另三人前去接班的時程延後，兩國太空總署只好另派一艘接接他們回來。這一延，就是半年，也讓魯比歐連續在太空站服役的時間超過范德海（Mark Vande Hei）2022年3月創下的355天記錄。

NASA說，魯比歐在太空站這段時間，總共「飛行」了1.57億哩，繞行地球5963圈。

他創下的美國紀錄，輸給俄國太空人波利亞可夫（Valeri Polyakov）1994-1995年在俄國和平號太空站寫下的437天「世界紀錄」。

盧比歐說，早知道會多待半年，和邁阿密的家人分離那麼久，「我可能會拒絕」，但當了太空人，「任務」之一就是要面對任何意想不到的事。他很感謝這一年多來，28位「站友」給他加油打氣，稍解思家之苦。

他說，回家第一件事，要在自家後院徹底放鬆一下。還要從哈薩克轉機到休士頓之後，才能回到家的他說，「希望這次不會再延了。」

在國際太空站待了371天，打破美國紀錄的太空人魯比歐（Frank Rubio）搭...
在國際太空站待了371天，打破美國紀錄的太空人魯比歐（Frank Rubio）搭乘俄國太空船27日降落哈薩克。（歐新社）

太空人 俄國 哈薩克

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