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若訴訟戰失利 川普恐賠上名下眾多產業

記者顏伶如／即時報導
如果川普接下來在訴訟攻防戰中失利，無法拿回產業所有權，還可以選擇在企業出售的過程中出手買回。(路透)
如果川普接下來在訴訟攻防戰中失利，無法拿回產業所有權，還可以選擇在企業出售的過程中出手買回。(路透)

紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)裁定前總統川普申辦貸款時浮報「川普集團」(Trump Organization)房地產與金融資產價值，構成欺詐。川普在紐約州某些營業執照遭註銷，部分名下企業掌控權被迫移交獨立管理機構。新聞周刊(Newsweek)27日分析，法官祭出的懲處形同讓川普面臨「企業死刑」(corporate death penalty)。

曾經負責金融犯罪的前任曼哈頓區域檢察官莫斯考(John Moscow)對商業內幕(Business Insider)指出，裁決代表著公司不再屬於負責人，法官指派其他人接管公司資產，並根據法院指示執行資產分配。莫斯考說，川普雖在這些產業掛名，卻再也沒權利出售或用來申請貸款，如果法院裁定出售企業，出售所得用來償還債務與繳交罰款之後，剩款將歸川普。川普辯護律師表示將會上訴。

新聞周刊報導，如果川普接下來在訴訟攻防戰中失利，無法拿回產業所有權，還可以選擇在企業出售的過程中出手買回。川普因為詐欺銀行而可能失去的名下產業包括：

佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)

根據佛州棕櫚灘郡(Palm Beach County)地產估稅官(assessor)鑑價，海湖莊園市值在1800萬至2760萬之間，但川普在金融資料中則灌水2300%，聲稱價值4億2650萬至6億1210萬元間。

曼哈頓川普大廈(Trump Tower)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)指控川普大廈價值被灌水1億多元，論點獲得恩格隆認同。

曼哈頓川普公園大道(Trump Park Avenue)大廈

川普集團在2014年至2021年間，不顧紐約市府的房租限令，為公園大道大廈公寓價值灌水64%至700%不等。

曼哈頓華爾街40號(40 Wall Street)大樓

根據2010年至2012年間多份獨立鑑價報告估價結果，華爾街40號大樓價值2億元至2億2000萬元間，但川普聲稱價值5億2470萬至5億2720萬元間。2015年獨立鑑價結果為5億4000萬元，但川普申報價值卻為7億3540萬元。

紐約州七泉莊園(Seven Springs Estate)

2000年、2006年、2012年以及2014年的專業鑑價結果，七泉莊園市值為3000萬元或不到3000萬元，川普財務狀況表(statement of financial condition，SFC)卻填2億6100萬元及2億9100萬元。

蘇格蘭亞伯丁郡(Aberdeenshire)高爾夫球場

2014年，川普聲稱高爾夫球場價值4億3500萬元，但估計是基於球場可以興建2500棟豪宅的假設，其實獲准建造只有1500間度假公寓。

川普 紐約州 曼哈頓

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