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美再制裁11家中國實體及個人 北京揚言堅決維護自身權益

大陸中心／即時報導
美宣布再對10家中國實體和1名個人實施新的貿易限制。（美聯社）
美宣布再對10家中國實體和1名個人實施新的貿易限制。（美聯社）

美國宣布對10家中國實體和1名個人實施新的貿易限制，指控其中一些公司為俄羅斯入侵烏克蘭戰爭提供無人機零組件。對此，中國商務部26日上午發布新聞稿表達堅決反對，並稱將採取必要措施，堅決維護自身合法權益。

商務部周一針對來自中國、俄羅斯和其他國家的28家企業實施出口限制。據華爾街日報報導，商務部表示，此次被列入出口黑名單的企業包括九家涉嫌違反現行出口管制的公司，這些公司曾向一家俄羅斯企業供應零組件，用於為俄羅斯情報機構製造無人駕駛飛行器。

美國企業被禁止向黑名單上的實體出售產品，除非出口商獲得美國政府的許可。

商務部長雷蒙多上周表示，目前已有700多家中國企業被列入出口管制名單，其中超過三分之一是在拜登政府期間加入的。雷蒙多早前並敦促國會，為商務部下屬負責監督出口管制的工業和安全局提供更多資金。她說：「國家安全越來越關係到技術和保持我們對中國的優勢。」

對於美國新一波制裁措施，中駐美大使館發言人劉鵬宇表示譴責，並呼籲美停止以軍事相關問題為藉口，將經貿科技問題政治化、工具化和武器化，停止濫用實體清單等出口管制工具來打壓中國企業。

中國商務部則表示，注意到美方以所謂涉伊朗無人機和軍用飛機開發為由，將部分中國企業和個人列入「特別指定國民清單」，中方對此堅決反對。

中國商務部稱，美方濫用單邊制裁和「長臂管轄」的做法，破壞國際貿易秩序和規則，阻礙國際間正常的經貿往來，損害中國企業和個人的合法權益，要求美方立即停止對中國企業和個人的無理打壓。

商務部 俄羅斯 雷蒙多

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