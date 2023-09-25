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喜萊莉警告拜登注意第三黨勢力 別被分了民主黨選票

記者顏伶如／即時報導
前國務卿喜萊莉(Hillary Clinton)。(美聯社)
前國務卿喜萊莉(Hillary Clinton)。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)25日報導，消息人士透露，前國務卿、2016年民主黨總統候選人喜萊莉(Hillary Clinton)本月在白宮私下會晤拜登總統時提出警告說，必須嚴肅看待第三黨候選人的威脅，找出因應對策，以免民主黨選票在2024年大選當中被第三勢力吸走，讓前總統川普坐享漁翁之利。

報導指出，如今拜登陣營越來越感到威脅的壓力來源並不是共和黨候選人，而是來自小型政黨的攪局候選人(spoiler candidates)。

國家廣播公司最新公布全國民調顯示，一對一局勢下拜登與川普支持度以46%平手，但若出現第三黨候選人，川普則以39%支持度領先拜登的36%。

可能出現的第三勢力包括維權學者魏斯特(Cornel West)、「無標籤」(No Labels)組織、綠黨(Green Party)、自由黨(Libertarian Party)等。經常與白宮聯繫的多名消息人士說，第三勢力候選人可能參選，是拜登陣營內部現在最為頭疼的煩惱。

消息人士說，喜萊莉‧柯林頓這個月在白宮與拜登私下會晤時便提出警告說，要嚴肅看待第三黨候選人的威脅，找出因應之道。

報導指出，不少柯林頓盟友認為，綠黨候選人史坦(Jill Stein)加入2016年大選，在幾個關鍵州吸走了原本支持民主黨的選票。

消息人士透露，拜登面臨的考驗包括，資金雄厚的「無標籤」組織可能搶走溫和派選民，魏斯特則可能瓜分民主黨基本盤，例如非洲裔選票與某些自由派白人選票，即使只是搶走少部份選票，影響也不容小覷。

「無標籤」組織聯合創辦人南西‧雅各布森(Nancy Jacobson)是民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)前財務部主任。「無標籤」組織日前已宣布將為推派2024年總統候選人投入至少7000萬元宣傳費用。

拜登 民主黨 白宮

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