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避免政府關門 麥卡錫盟友央求右派合作通過預算法案

編譯潘勛／即時報導
眾院議長麥卡錫。（美聯社）
眾院議長麥卡錫。（美聯社）

眾院議長麥卡錫的盟友23日懇求全體共和黨合作，捐棄他們的極右派戰術，共同戮力於支持保守派的政府預算法案，以避免政府關門。

美聯社24日報導，目前眾院亂成一鍋粥，麥卡錫與盟友們奮力想掌控全局；無論是公開露面還是私下電話交談，他們都向幾位右派負隅頑抗的同事拜託，別再進一步岔斷，畢竟眾院已陷入停滯；希望他們支持麥卡錫的最新計畫，在下周周末的9月30日截止期以前通過，讓聯邦政府能不關門。

共和黨眾議員葛瑞夫斯(Garrett Graves)形容頑抗者若是認為，沒必要祭出臨時措施，還能完成翌年度預算法案，「絕對在作夢」。

葛瑞夫斯在23日下午召開的會議上表示，採取臨時措施這個策略有個重要部分，就是確保眾院竭盡所能，避免政府關門。

但保守派頑抗分子之一的羅森戴爾(Matt Rosendale)走經麥卡錫盟友在國會山莊召開的記者會現場，卻向記者們表示，自己立場堅定。被問到他是否擔心政府可能關門，他回答說，「日子照樣過」。

拜登總統23日譴責說，「一小群極端共和黨人」威脅要讓政府關門，而「全體國人都得為此付出代價」、「政府若是關門，意味美軍就得沒拿薪水仍繼續工作」、「政府關門勢將衝擊由糧食安全、癌症研究，到給孩子們的啟蒙教育等等一切。提供資金給政府，是國會最基本的責任之一。現在是共和黨開始幹活兒的時候了，人民選舉他們而他們該做的事」。

因為周末，國會大致空無一人；眾院陷入停滯，白宮已指示聯邦機構開始準備可能關門。

眾院 麥卡錫 共和黨

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