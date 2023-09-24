學者：美若要打敗中國不應圍堵 應等待北京自行犯錯

美國俄亥俄州政治學榮休教授穆勒認為，如今中國的最大敵人，就是中國自己。圖為2022年11月北京仍在執行新冠清零政策。(路透(

外交事務期刊（Foreign Affairs）21日刊出美國學者穆勒（John Mueller）的文章，他主張當年西方國家的圍堵政策並未在冷戰中獲勝，未來圍堵政策也無法打敗中國。穆勒認為，前蘇聯後來垮台，肇因於本身的錯誤及弱點，而美國現在應該耐心等待，讓中國自行犯錯。

穆勒是俄亥俄州 立大學政治學榮休教授，現任卡托研究所（Cato Institute）高級研究員。他說，許多人認為，圍堵政策讓西方國家在冷戰中獲勝，現在美國應重拾這套劇本，把它用在如今最重要對手中國上。

但穆勒指出，這種說法太過自信，可能也受到誤導，因為西方國家在冷戰時的圍堵並不特別成功，現在也不太可能把圍堵用來對付中國。實際上，造成前蘇聯垮台的，是他們自己的錯誤及弱點。美國冷戰時期外交政策最大的問題是，試圖做太多事，而不是做得太少。同時，如今的中國，就像當年的蘇聯，正是他們自己的最大敵人。

因此，對美方而言，如今的致勝關鍵不是找到辦法，維持與中國這個崛起的強權勢均力敵，而是讓麻煩很多且可能已逐漸衰微的中國自行犯錯。

穆勒說，要決定是否圍堵中國，值得先問的是，中國有像前蘇聯那樣險惡且深具威脅嗎？他說，中國並不像前蘇聯那樣，對美國形成意識型態的挑戰，且除了有意統一台灣，似乎並未懷有太多領土野心。最讓中國困擾的，是內政上的困難日益增多。

他認為，美國應耐心等待，也許等很久，讓中國自己的問題發酵；同時，美國應繼續維持數十年來的偽裝，即不公開明說，但讓台灣實質獨立，還可遷就中國，歡迎他們加入全球領導俱樂部。畢竟，如果美國可以自稱是不可或缺的國家，何必拒絕給中國機會，讓他們沉迷於自己很重要這種無意義的宣告？

穆勒在文末總結說，美國從冷戰得來的智慧是，保持冷靜自持，讓敵人體系中的矛盾變得更明顯；美國決策者或許該把拿破崙的一句格言謹記在心：「當敵人正在犯錯時，別打斷他們。」