CNN：衛星影像顯示 美俄中都在「擴建核試場」

就在美、俄、中3國間的緊張局勢升至數十年來最高之際，美國有線電視新聞網（CNN）從獨家取得的衛星影像發現，3大核子強權近年都在核試驗場建造新設施並挖掘新坑道。

CNN指出，雖然沒有證據顯示美俄中3國近期準備核試，但從著名禁止核武擴散研究領域的分析家提供的影像顯示，對比幾年前，分別位於中國的新疆 、俄羅斯 北極海的群島以及美國內華達州 沙漠的3座核試驗場都有擴張情況。

美國加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院「詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心」（James Martin Center for Nonproliferation Studies）兼任教授路易斯（Jeffrey Lewis）表示，過去3到5年的衛星影像顯示，這些地點的山下出現新建隧道、新道路和儲存設施，而且進出這些地點的車流量增加。

他說：「我們確實看到很多跡象顯示俄、中和美國可能會恢復核試。」自1996年「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）禁止地下核試以來，這3國都未再進行核試。中國和美國簽署這項條約，但尚未正式批准。

曾任情報分析人員的美國退役空軍上校萊登（Cedric Leighton）檢視這3大國核子設施的影像後，得出類似結論。

他說：「很明顯，俄、中、美這3個國家不僅投入了大量的時間、精力和金錢來現代化手中的核武，而且還準備進行核試所需的相關活動。」

俄國已批准「全面禁止核子試爆條約」，不過俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月曾說，如果美國先採取行動，他將下令核試，還說「任何人都不該抱持全球戰略均勢可被破壞的危險幻想」。

分析人士表示，在華府與中俄之間存在嚴重不信任之際，這些擴張舉動可能會引發更新核武測試基礎設施的競賽，不過實際武裝衝突還不至於迫在眉睫。

路易斯說：「核試的威脅在於會加速美國和俄中之間日益激烈的軍備競賽。後果是我們砸了大錢，卻並沒變得更安全。」

據報導，中國新疆羅布泊核試場偵測到的活動增加。衛星影像顯示，當地近年來已在挖掘新的第5條地下坑道，並有新建道路。路易斯表示，去年和今年拍攝的影像比對顯示，棄土堆的規模一直在穩步增加，使得分析人士相信坑道正在擴建。

此外，主要行政和後勤保障區也出現新的構工計畫。他還說，2021年和2022年已建造出一個新的倉儲區，可用於儲存爆炸物。

而在俄國，CNN取得的衛星影像顯示，新地島（Novaya Zemlya）核試場2021年至2023年進行大規模建設，持續有船隻和新貨櫃抵達港口，道路在冬季保持暢通，且坑道深入北極山區。

即便在去年俄軍入侵烏克蘭之際，分析人士也發現新地島的核試驗場有擴張情況。

至於美國，在正式名稱為內華達國家安全區（Nevada National Security Site）的內華達州核試場上空攝得的商業衛星影像顯示，地下設施U1a複合群也在2018到2023年間大幅擴建。

美國科學家聯盟（FAS）核子資訊計畫主任克里斯登森（Hans Kristensen）認為，如其中一個大國動手核試，就會真的出現危險的核試升溫，「當中一個核子大國在某處試爆核武的那一刻，一切就不好說了，因為大家無疑都會重拾核試競賽」。

克里斯登森告訴CNN，雖然這3大國都在從事次臨界核試（subcritical nuclear test），但進行「全面核試」的可能性很低。次臨界核試時不產生核子連鎖反應，但可測試核武各部件，由於這種試驗不會導致核爆，外界不易察覺。