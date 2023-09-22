才被白宮警告…美駐日大使不想封口 再發文酸中國

駐日大使伊曼紐。路透

駐日大使伊曼紐傳出被華府警告別再發文揶揄中國領導人習近平 ，但他今天再度在社群媒體發文嘲諷，稱中國禁止日本水產品進口，中國漁船卻仍在日本專屬經濟海域捕魚。

伊曼紐（Rahm Emanuel）在社群媒體X發文，貼出多張標註漁船位置的地圖與照片表示：「他們說一張圖片勝過千言萬語。9月15日，中國船隻還在日本外海捕魚，就在同一天，中國對同一海域實施水產品禁運。#福島。」

They say a picture is worth a thousand words. Chinese vessels fishing off Japan’s coast on September 15th, post China’s seafood embargo from the same waters. #Fukushima pic.twitter.com/ziskkY9fug — ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) 2023年9月22日

「日經亞洲」報導，伊曼紐昨天才傳出被華府要求克制發言，轉頭卻發布這則貼文，顯示這位前總統歐巴馬（Barack Obama）時期的白宮 幕僚長完全沒有試圖克制，不改砲轟北京的作法。

美國政府希望11月於舊金山舉辦的亞太經濟合作會議（APEC），能促成總統拜登 和習近平在場邊會面。國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週在馬爾他會晤中國外長王毅，據稱可能話題就包括兩國領袖的會面。

但一名美國官員透露，目前還不知道習近平是否會出席APEC，他先前已經缺席在印度舉辦的20國集團（G20）峰會。

伊曼紐先前發文，諷刺習近平幕僚成員秦剛、中國國務委員兼國防部長李尚福接連失蹤，據傳引發中國不滿。美國NBC新聞網報導，據3名政府官員透露，拜登政府要求伊曼紐不要繼續在社群網路發布揶揄習近平的文章。

知情官員透露，白宮國安會官員近日告訴伊曼紐幕僚，伊曼紐的行為正在損害拜登政府對中國的外交努力，包括可能阻礙拜登與習近平的會面。一名不願意透露姓名的白宮官員表示，伊曼紐的發文「和白宮想要傳達的訊息非常不一致」。

伊曼紐的發言人則對NBC新聞網的報導提出異議，稱「完全不是事實」。