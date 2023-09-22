為解決預算僵局 兩共和黨眾議員喊話願與民主黨合作

同為共和黨籍新科聯邦眾議員的莫利納諾(Marc Molinaro)（左）與勞樂(Mike Lawler)（右）表示，願與民主黨合作以解決預算僵局。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)報導，同為共和黨 籍新科聯邦眾議員 的莫利納諾(Marc Molinaro)與勞樂(Mike Lawler)表示，願與民主黨合作以解決預算 僵局。莫利納諾與勞樂都是紐約州聯邦眾議員，兩人代表選區2020年大選都是拜登總統勝出。

報導指出，莫利納諾與勞樂21日表示，如果共和黨遲遲未能化解內部歧見，將願意支持解除委員會審查動議的「院會請願書」(discharge petition)，讓短期預算法案強行交付表決。

莫利納諾接受媒體訪問時說：「這絕對是考慮選項之一。」他表示，確保政府能夠維持運作、國會對於預算做出合理決定，都是重大原則。

勞樂接受媒體詢問時說，如果共和黨無法團結一致通過「持續撥款決議案」(continuing resolution，CR)，也就是讓聯邦政府在9月30日期限後暫時有錢可用的臨時開支法案(stopgap bill)，他就會跟民主黨研商提出「院會請願書」。

勞樂說：「眾院共和黨團如果沒辦法通過『持續撥款決議案』，我將逕行尋求『院會請願書』。」

報導指出，有多少共和黨眾議員將轉而與民主黨合作，逼迫短期預算法案進入表決，仍有待觀察。

勞樂稍早也表示，只要民主黨繼續執政並掌握參院多數，任何預算法案最終版肯定是經過兩黨同意的，「如果有人對這一點還想不通，肯定是狀況外」。

「院會請願書」是鮮少動用的議事工具，當議長不願推出法案的情況下，國會議員得以迫使提案逕行表決。不過，此請願書需要通過獲得多數眾議員連署的門檻，過程頗為耗時，提案必須在委員會待審至少已30天議程。

報導指出，從議事程序來看，「院會請願書」並不是能避免聯邦政府在9月底關門的可行之道，而是在共和黨內部僵局遲遲無法突破之際，用來重啟政府的最後一招。