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疫情帶來機會？西方疑慮中國準備「DNA軍備競賽」

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疫情帶來機會？西方疑慮中國準備「DNA軍備競賽」

記者顏伶如／即時報導
中國研發的火眼(Fire-Eye)行動實驗室，有著精密設備可以透過病原體留下的微小基因碎片偵測病毒傳染。(美聯社)
中國研發的火眼(Fire-Eye)行動實驗室，有著精密設備可以透過病原體留下的微小基因碎片偵測病毒傳染。(美聯社)

華盛頓郵報報導，中國機構在世界各地搜集人類基因數據的積極動作，引起美國與西方國家對中國產生「DNA軍備競賽」疑慮；一名長期追蹤中國生物科技產業發展的美國資深情報分析師指出，新冠疫情為中國開啟了搜集基因數據的大門。

報導指出，2020年4月，歐洲絕大多數地區因為疫情而封城之際，一架來自中國的飛機抵達塞爾維亞首都貝爾格勒(Belgrade)。這架班機帶來的禮物是中國研發的火眼(Fire-Eye)行動實驗室，有著精密設備可以透過病原體留下的微小基因碎片偵測病毒傳染。

然而，塞爾維亞很快發現，這套裝備的功能不只是偵測病毒傳染而已，還能解析人類細胞的基因指令(genetic instructions)。2021年底，塞爾維亞官員宣布正與中國企業合作，將把這套行動實驗室改造成永久設施，用來搜集塞爾維亞公民的基因藍圖(genetics blueprints)。

華盛頓郵報報導，中國的火眼實驗室已引起西方國家注意，西方情報單位對於中國的意圖越來越感到不安。某些情報分析師認為，中國大方贈送實驗室的目的是想在全球各地搜集具有重要參考價值的DNA數據。

美國與西方國家情報官員指出，新冠疫情為中國提供了意想不到的機會，讓中國企業與機夠能把基因定序機器送到其他國家，並與其他國家建立基因研究的夥伴關係，這個領域是北京以前極少有機會，甚至不曾有機會涉獵的。

報導指出，火眼實驗室在疫情期間迅速發展，遍布到全球四大洲共計20多國，從加拿大到拉脫維亞、沙烏地阿拉伯，從伊索比亞到南非以及澳大利亞。許多地點像塞爾維亞一樣，已在當地變成永久的基因檢測中心。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇(Liu Pengyu)對中國企業以不當手段搜集基因數據的說法提出反駁。他說，火眼實驗室協助許多國家對抗疫情，並且持續在癌症與其他疾病篩檢扮演重要角色。火眼實驗室製造商華大集團(BGI Group)則說，對於在塞爾維亞協助取得的基因訊息，公司並沒有取得權限。

美國官員說，華大集團是北京挑選專門打造並運作國家基因庫(China National GeneBank，CNGB)的單位，如今基因庫存有全球各地數百萬民眾的基因數據，五角大廈去年正式將華大集團列為在美運作的「中國軍事企業」之一。

疫情 北京 華盛頓郵報

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