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氣象武器致夏威夷大火？美國之音：中國政府策動網紅造謠

中央社／台北22日電
夏威夷茂宜島8月間發生野火。(美聯社)
夏威夷茂宜島8月間發生野火。(美聯社)

多個社群媒體貼文聲稱，因美軍的氣象武器實驗，導致夏威夷茂宜島8月間發生97人死亡的大火，美國之音（VOA）今天指出，這個假訊息散播是由中國政府支持的網紅策動。

報導指出，雖然中國外交部發言人毛寧18日在例行記者會上說，所謂氣象武器的說法最先來自美國媒體，中國若干媒體和自媒體只是援引和轉載，真正散布虛假訊息的是紐約時報，但她的指控錯誤。

報導說，紐約時報的這篇文章針對五家機構研究人員展開調查。

這五家機構分別是微軟（Microsoft）、網路安全公司Recorded Future、智庫蘭德公司（RAND Corporation）、評級新聞和資訊網站的NewsGuard與馬里蘭大學（University of Maryland）。

研究人員發現，親中國網紅引用所謂英國軍情六處（MI6）的報告，聲稱美國政府因執行氣象武器實驗引發茂宜島火災。

這份於9月11日發布的報告稱，從8月到9月，至少85個社交媒體和帳戶轉發相同的網文和影音，聲稱軍情六處揭露美國軍方故意在自己國土縱火。

研究人員指出，這項陰謀論在臉書（Facebook）、前身為推特（Twitter）的X平台、YouTube、Medium、Reddit、Pinterest 和Tripadvisor等14個社群媒體廣傳，而且幾乎上述所有平台都被中國封殺。

隨後，連搜狐等中國主流網站也跟著轉載，搜狐8月24日甚至發文稱，軍情六處經過「數月調查」，找到茂宜島山火的幕後主謀，但火災發生在8月8日，距離搜狐文章發表僅16天，軍情六處如何經過數月的調查？

中國網站搜狐8月24日刊文稱，軍情六處調查茂宜島山火主謀。
中國網站搜狐8月24日刊文稱，軍情六處調查茂宜島山火主謀。

NewsGuard表示，「強有力的證據」顯示中文用戶是假訊息活動的幕後黑手，因第一個傳播這個說法的中文貼文，至少比其他語言的首貼文早兩天發布，許多捲入假訊息散播的帳戶，口徑與中國政府一致。

此外，當野火肆虐茂宜島，中國政府正面臨沸騰民怨，因8月初由颱風杜蘇芮導致洪水，當局處置不當，北京周邊地區災情慘重。

報導說，這並不是中國首次因政治利益而策畫散播假訊息。9月初，美國之音揭謊頻道英語網發現，親北京的網紅在X平台策畫宣傳，聲稱美國封鎖中國科技巨頭華為失敗了。

2022年，親中國網紅利用X平台抹黑2016年成立的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders），因這個組織發表頗具影響力，有關中國在海外設立秘密警察站的報告。

茂宜島 北京 紐約時報

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