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26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

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26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

特派記者侯俐安／舊金山即時報導
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）

國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一夜，舊金山僑宴出現驚喜。晚宴進行到一半，世界台灣商會聯合總會總會長劉雙全上台訴說一段往事。他提起26年前白曉燕命案，侯友宜從南非武官卓懋祺家帶出來的嬰兒查克(Zachary Garske)長大了，特地從洛杉磯前來見救命恩人。

查克走上舞台說，「謝謝侯友宜，讓我跟我媽媽重新聯繫上」，「你對我非常重要，沒有你在就沒有我」。站在舞台下的侯友宜一度激動想直接攀上舞台，被引導從旁上樓梯，兩人兩度擁抱。

26年前，查克還是過小嬰兒，查克說，「我現在比較高了」。侯說，「我上次見到你才10歲」，查克笑說，「你倒是長得一樣」。查克今天特地帶女友來給侯友宜看，兩人握手擁抱後，侯友宜走下舞台後，仍直說「好感動」。

新北市長侯友宜（右）當年擔任台北市刑大大隊長，在南非武官人質案中的表現，讓他成為...
新北市長侯友宜（右）當年擔任台北市刑大大隊長，在南非武官人質案中的表現，讓他成為全國性知名人物。（本報系資料照片）

Zach：侯友宜是個英雄

查克接受媒體訪問時說，侯友宜是個英雄，當年救了他，他們已經16年沒有相見，他認為侯友宜是社區的英雄，且個性非常謙虛，如果當年侯友宜沒有救他，他可能會死掉，「侯友宜是個英雄！」

查克表示，他是透過媒體得知侯友宜要來舊金山，才出席這場晚宴，他認為侯友宜是個很堅強的人，也看得出來他非常關心國家跟社會。

查克說，他不太了解兩岸政治，但他知道侯友宜是代表國民黨參選總統，「我會支持他」。查克談到16年前見到侯友宜的往事，他覺得很難有個機會可以見到曾經拯救自己一命的人，而且他是那麼的堅強卻又那麼地謙虛。

至於侯友宜是否會是個好的國家領導人？查克說，他知道侯友宜非常關切台灣的國家社會，像是他在擔任警察時，為台灣社會懲奸除惡，「你實在不能忽略他對台灣社會的貢獻。」

侯友宜訪美八天七夜最後一晚，美西時間20日晚間在舊金山彎區參與僑宴，超過550人到場，旗手高舉台美國旗帶領下大進場，現場還有遠從洛杉磯包車七小時來的僑胞。侯友宜感謝此趟美國行，僑界與友人協助，讓這次訪問非常順利。

侯友宜（左）與26歲小查克(Zach，右）自拍。（記者侯俐安／攝影）
侯友宜（左）與26歲小查克(Zach，右）自拍。（記者侯俐安／攝影）

當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)...
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）

侯友宜 舊金山 洛杉磯

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