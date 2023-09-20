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邊境日增1200無證客…庇護所吃不消 CBP被迫釋放部分人

編譯徐薏茹／綜合20日電
連日來南部邊境社區庇護所無證移民人數突然大增。圖為中南美洲無證移民搭乘火車前往美墨邊境，企圖非法越境入美。(路透)
連日來南部邊境社區庇護所無證移民人數突然大增。圖為中南美洲無證移民搭乘火車前往美墨邊境，企圖非法越境入美。(路透)

南方邊境社區正面臨庇護所移民人數大增的問題，許多地方可容納人數已瀕臨或超越上限。

艾爾帕索(El Paso)戰略溝通負責人勞菈·克魯茲-阿科斯塔(Laura Cruz-Acosta)18日提供給地方媒體KVIA的聲明指出，該區域邊境移民在七日內激增，每日平均增加1200多人，根據艾爾帕索當局和應急管理辦公室(OEM)的消息，同一時期有超過4200名移民安置於飯店。

亞利桑納州皮瑪郡(Pima County)發言人伊凡斯(Mark Evans)向美國廣播公司新聞(ABC News)透露，海關及邊境保護局(CBP)過去八日在土桑(Tucson)區域每日面臨逾2000人試圖入境。

皮瑪郡的飯店與庇護所近幾日一直接近或處於滿員狀態，人數每日變動。

邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)土桑區域長馬德琳(John Modlin)15日在X平台(前身為推特)發文，稱前一周已逮捕1萬3000人。

CBP未透露釋放到社區的移民人數，但CBP正與非政府組織合作以協助移民，當非政府組織的容納人數超過上限時，邊境巡邏隊會與地方政府溝通，為移民尋找其他地點，以便他們獲得交通或其他服務，CBP表示被釋放的移民會接受背景調查，同時等待移民案件接受裁決。

雖然CBP堅稱釋放移民皆與地方組織或政府協調過，但伊凡斯表示邊境巡邏隊不斷在沒有知會官員的情況下釋放某些移民，因為他們的設施已經超出負荷，這造成地方政府的溝通及後勤問題。

但根據ABC News的採訪，CBP反駁伊凡斯的說法，其聲明表示：「我們已經與州地方夥伴協調確認地點，並且持續每日與他們溝通。」

伊凡斯表示上次皮瑪郡面臨如此多的移民是在2023年5月，當時實施美國法典第42卷(Title 42)還未結束。

CBP發言人指出，自春季以來，販毒集團一直將移民家庭與其他「非傳統」移民運送至土桑區域的偏遠地區。

聖地牙哥地區，CBP已經暫停聖思多羅(San Ysidro) Ped West設施的行人穿越道，以協助邊境巡邏隊。

聖地牙哥郡第五區主管戴斯蒙(Jim Desmond)表示，截至19日上午，該地區五日期間已接收3335名移民。

移民家庭 CBP 聖地牙哥

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