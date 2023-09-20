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一洲焦點／拷問司法部長、眾議長黨內逼宮、秦剛被調查

內唐亞胡推司改惹議未受邀訪白宮 在紐約晤拜登

中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡（左）重返執政後，今天首次與總統拜登（右）會面，這會是兩位領導人之間一次緊張的會晤。路透
以色列總理內唐亞胡（左）重返執政後，今天首次與總統拜登（右）會面，這會是兩位領導人之間一次緊張的會晤。路透

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）重返執政後，今天首次與總統拜登（Joe Biden）會面，這會是兩位領導人之間一次緊張的會晤。

法新社報導，由於對內唐亞胡具爭議性的司法改革感到擔憂，拜登沒有邀請內唐亞胡參觀白宮，兩人在紐約聯合國大會（UN General Assembly）進行場邊會晤。

他們還就一項使以色列和沙烏地阿拉伯關係正常化的協議進行討論，這兩個國家都是美國的重要盟友，但數十年來一直不合。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上週表示，會談其中一項重點是「美國和以色列間共享的民主價值」。

然而，近期這些價值看起來並非共有，民主黨人拜登將內唐亞胡的極右政府描述為以色列史上「最極端主義的政府之一」。

自內唐亞胡去年12月率領由極右翼和極端正統猶太政黨組成的聯合政府重返執政以來，內唐亞胡和拜登政府之間的關係一直不穩定。

拜登強烈批評內唐亞胡的司法改革法案，反對者將這項司改案稱為對以色列民主的威脅，以及邁向專制的一步。

包含作家葛羅斯曼（David Grossman）在內的以色列藝術家和知識分子近期發表了一封公開信，敦促拜登不要與內唐亞胡會面，這對需要在明年大選前獲得自由主義建制派支持的拜登來說是個問題。

拜登 以色列 白宮

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