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中國若封鎖台灣會失敗？美助理防長曝「下場」：國際不會放過北京

編譯潘勛／綜合19日電
美國國防部印太事務助理部長瑞特納19日表示，中國封鎖台灣對外聯繫將是「嚴重誤判」，可能失敗。（路透）
美國國防部印太事務助理部長瑞特納19日表示，中國封鎖台灣對外聯繫將是「嚴重誤判」，可能失敗。（路透）

國防部亞太安全事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)19日向國會報告指出，中國想封鎖台灣，可能以失敗告終，另外，若北京想揮軍直接攻打台灣，想稱心遂願，也極為困難。

路透報導，中國軍方近幾年已升高環台活動，中央情報局長(CIA)伯恩斯(William Burns)曾表示，中國國家主席習近平曾下令解放軍為2027年入侵台灣做好準備；只是，習近平是想動武奪取台灣，還是藉由封鎖，目前不得而知。

瑞特納表示，解放軍封鎖台灣，台灣的盟友會取得足夠時間，調集資源幫忙台灣。封鎖台灣引發的經濟衝擊破壞太大，會讓國際下定決心對付中國。

瑞特納向眾院軍事委員會(Armed Services Committee)表示，中國封鎖台灣可能不會成功，且讓解放軍的危機大幅升高，屆時中國可能必須考慮，是否願意開始攻擊商業船舶。

國防部參謀首長聯會議「戰略、計畫及政策」副主任、陸軍少將麥基(Joseph McGee)表示，鑒於封鎖的挑戰太多，中國極不可能動手。

麥基向委員會表示，他認為封鎖固然是選項，但極不可能採用；解放軍開始打量自己的軍事選項，會放話封鎖，但不會真的動手。

中國去年8月、今年4月都發動環台軍演，另解放軍幾乎每天都在台灣周遭活動。

台灣國防部上周在雙年度報告中表示，中國正在面對台灣的海岸空軍基地，加強部署新式戰鬥機及無人機，提升空軍戰力。

只是麥基表示，解放軍想執行正面、兩棲攻擊台灣，十分吃力；想發動奇襲戰也是一樣。

麥基表示，解放軍必須調集數萬、甚至數十萬部隊到中國東岸，結果便是透露明顯訊號，「解放軍入侵台灣絕非易事」。

麥基指出，解放軍面臨台灣沙灘可用不多、只怕船舶要由山區地形登陸的困境；此外，美軍相信，台灣人民有意願作戰，因此解放軍攻台絕非易事。

解放軍 國防部 習近平

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