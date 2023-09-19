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川普前助理對聯邦調查員供稱：他拿機密文件當廢紙塗寫

記者顏伶如／即時報導
川普前任特別助理兼橢圓形辦公室事務聯絡人摩莉‧麥可(Molly Michael)對聯邦調查人員供稱，前總統川普拿機密文件當廢紙塗寫。（路透）
川普前任特別助理兼橢圓形辦公室事務聯絡人摩莉‧麥可(Molly Michael)對聯邦調查人員供稱，前總統川普拿機密文件當廢紙塗寫。（路透）

美國廣播公司(ABC)報導，川普前任特別助理兼橢圓形辦公室事務聯絡人摩莉‧麥可(Molly Michael)對聯邦調查人員供稱，前總統川普拿機密文件當廢紙塗寫，多次把交待她辦理的任務一覽表(to-do list)隨手寫在機密文件背面空白處。

消息人士指出，麥可對聯邦調查人員說，不只一次拿到川普交辦的記事卡(notecards)，後來赫然發現這些記事卡其實都是具有高度敏感的機密文件，上面有著加密註記。她說，川普是在總統任內取得這些由部屬提供的機密檔案，檔案內容是針對川普與外國元首電話交談或其他國際事務的簡報。

報導指出，知情人士說，聯邦調查局(FBI)探員2022年8月8日搜索川普佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所時，這些有著機密文件註記的記事卡就在海湖莊園裡，但是沒有被調查人員帶走。

知情人士說，行動當天麥可並不在海湖莊園，但她隔天到海湖莊園整理辦公室時，則在抽屜裡找到這些資料，當天之內就送交聯邦調查局。

報導指出，麥可對聯邦調查人員說，她在2022年裡對於川普回應國家檔案館(National Archives)索取機密檔案的方式越來越感到憂心，她也知道海湖莊園裡有著好幾箱機密檔案；川普去年得知聯邦調查局打算約談麥可之後，曾經指示麥可：「對於箱子的事情，妳什麼都不知道。」

川普涉嫌卸任後從白宮擅自帶走機密檔案，遭到危害國家安全等37項聯邦重罪起訴。

美國廣播公司先前報導，麥可就是特別檢察官史密斯(Jack Smith)在起訴書中描述的「川普雇員二號」(Trump Employee 2)。

川普發言人回應表示，美國廣播公司報導內容是「非法洩密」(illegal leaks)，而且斷章取義。

川普 佛州 白宮

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