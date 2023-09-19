我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

眾院下周四舉行拜登彈劾調查首場聽證

眾院下周四舉行首場聽證 調查拜登貪污、濫權的指控

記者顏伶如／即時報導
拜登遭控涉及兒子的外國事業交易。（路透）
拜登遭控涉及兒子的外國事業交易。（路透）

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)宣布對拜登總統啟動彈劾調查後，福斯新聞網(Fox News)19日報導，第一場聽證會將於28日舉行，調查重點在於拜登貪污、濫權的指控。

眾院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)共和黨籍主席柯默(James Comer)可能在本周對金融主管機關發出傳票，索取拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)、拜登總統弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)的銀行紀錄。

報導指出，共和黨國會議員希望這些資料能對拜登插手家族成員生意交易提供內幕，好讓調查行動進入下一個階段。

麥卡錫12日宣布對拜登總統啟動彈劾調查，並指示柯默與司法委員會共和黨籍主席喬登(Jim Jordan)、歲出入委員會(House Ways and Means Committee)共和黨籍主席史密斯(Jason Smith)領軍調查。

福斯新聞網報導，消息人士透露，首場聽證會並不會延伸至新的調查領域，而是僅針對現有證據展開審查、說明調查進度。

報導指出，眾院監督問責委員會本周就會針對杭特‧拜登、詹姆士‧拜登的銀行紀錄發布傳票。

至於整體彈劾調查的進度安排，知情人士說，眾院共和黨團高層希望調查能在初選完成之前結案。

拜登遭控涉及兒子的外國事業交易，杭特‧拜登遭控利用父親擔任政府高層公職之便進行利益交換。

報導指出，柯默與其他共和黨調查人員上周已向麥卡錫完成簡報，說明從今年7月以來針對拜登家族的調查發現。

知情人士說，柯默還將打算約談杭特‧拜登事業夥伴史威林(Eric Schwerin)、沃克(Rob Walker)。杭特‧拜登前合夥人阿契爾(Devon Archer)已被眾院調查人員約談。阿契供稱杭特‧拜登打著父親名號爭取海外生意，拜登曾參加杭特‧拜登生意夥伴的電話會議、出席華府的生意晚宴。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

杭特‧拜登 共和黨 眾院

上一則

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

下一則

川普前助理對聯邦調查員供稱：他拿機密文件當廢紙塗寫

延伸閱讀

聯大疫後首開實體會議程滿檔 但5常理國領袖僅拜登出席

聯大疫後首開實體會議程滿檔 但5常理國領袖僅拜登出席
拜登荒謬妥協或雙贏外交？美伊換囚：60億元換回5位美國公民

拜登荒謬妥協或雙贏外交？美伊換囚：60億元換回5位美國公民
疫情、俄烏非單一焦點 聯大仍有經濟與天災等難題待解

疫情、俄烏非單一焦點 聯大仍有經濟與天災等難題待解
政府快關門？麥卡錫盼先渡過9月底 要議員「不能回家」

政府快關門？麥卡錫盼先渡過9月底 要議員「不能回家」

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41
34歲巴西籍殺人犯卡瓦坎特落網後，武裝員警們還與他大合照。（截自10 Tampa Bay畫面）

賓州越獄殺人犯落網 武裝警「開心大合照」曝光

2023-09-13 23:33
去年全美移民人數成長近100萬人，總人數締造歷史新高，略多於4600萬人；來自印度、中國和委內瑞拉的新移民激增。圖為紐約曼哈頓街頭的人潮。(美聯社)

4600萬 移民人口創紀錄 去年成長近百萬人 印、中、委移民激增

2023-09-17 02:30
軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）報導，美國海軍內部一份評估簡報今年7月開始在網路上流傳，其中一張內容指中國的造艦能力是美國的200多倍。（路透社資料照）

美海軍情報文件曝光 估中國造艦產能是美國的200多倍

2023-09-15 07:20

超人氣

更多 >
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
億萬富翁奢儉不同：他住25億元皇宮 他住當年三萬元買的房

億萬富翁奢儉不同：他住25億元皇宮 他住當年三萬元買的房
紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭
影／俄州致命槍擊案 2華人死者是華男兇嫌工作餐廳主管

影／俄州致命槍擊案 2華人死者是華男兇嫌工作餐廳主管
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍