眾院下周四舉行首場聽證 調查拜登貪污、濫權的指控

拜登遭控涉及兒子的外國事業交易。（路透）

眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)宣布對拜登總統啟動彈劾調查後，福斯新聞網(Fox News)19日報導，第一場聽證會將於28日舉行，調查重點在於拜登貪污、濫權的指控。

眾院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)共和黨 籍主席柯默(James Comer)可能在本周對金融主管機關發出傳票，索取拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)、拜登總統弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)的銀行紀錄。

報導指出，共和黨國會議員希望這些資料能對拜登插手家族成員生意交易提供內幕，好讓調查行動進入下一個階段。

麥卡錫12日宣布對拜登總統啟動彈劾調查，並指示柯默與司法委員會共和黨籍主席喬登(Jim Jordan)、歲出入委員會(House Ways and Means Committee)共和黨籍主席史密斯(Jason Smith)領軍調查。

福斯新聞網報導，消息人士透露，首場聽證會並不會延伸至新的調查領域，而是僅針對現有證據展開審查、說明調查進度。

報導指出，眾院監督問責委員會本周就會針對杭特‧拜登、詹姆士‧拜登的銀行紀錄發布傳票。

至於整體彈劾調查的進度安排，知情人士說，眾院共和黨團高層希望調查能在初選完成之前結案。

拜登遭控涉及兒子的外國事業交易，杭特‧拜登遭控利用父親擔任政府高層公職之便進行利益交換。

報導指出，柯默與其他共和黨調查人員上周已向麥卡錫完成簡報，說明從今年7月以來針對拜登家族的調查發現。

知情人士說，柯默還將打算約談杭特‧拜登事業夥伴史威林(Eric Schwerin)、沃克(Rob Walker)。杭特‧拜登前合夥人阿契爾(Devon Archer)已被眾院調查人員約談。阿契供稱杭特‧拜登打著父親名號爭取海外生意，拜登曾參加杭特‧拜登生意夥伴的電話會議、出席華府的生意晚宴。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點