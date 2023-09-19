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紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

記者顏伶如／即時報導
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

超過11萬無證移民湧入造成資源負擔，紐約市長亞當斯(Eric Adams)直指無證客危機將摧毀紐約市。紐約時報19日報導分析，相較於請求聯邦緊急協助的紐約市、芝加哥與麻州，洛杉磯到目前為止並未面臨相同問題，關鍵便是在許多移民心中，加州早就失去昔日的吸引力。

報導指出，第一批無證移民今年6月從德州被專車載到洛杉磯時，民主黨籍當地市府首長對於共和黨州長拖了這麼久才把無證移民送來，感到頗為驚訝。

過去一年來，德州州長艾伯特(Greg Abbott)出動專車，將數以千計無證移民送到紐約市、芝加哥、華府等地，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則派專機把無證移民載到加州沙加緬度(Sacramento)、麻州度假勝地瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放。

根據統計，過去3個月裡，德州總共派出13輛巴士，將共計522名無證移民載到全美第二大城洛杉磯。同期之間，剛到美國的數以千計其他移民也紛紛自行抵達洛杉磯。

不過，洛杉磯迄今並未出現像紐約那般收容中心人滿為患的無證客危機。報導指出，洛杉磯市府官員為此鬆一口氣，因為洛城有其他頭疼問題待解，包括遊民危機、好萊塢罷工。

洛杉磯地區遊民收容中心主管指出，近幾個月並沒有出現入住人數爆增的現象。移民援助團體則說，已經建立具有效率的流程，可以迅速因應被專車送到洛杉磯的無證移民；德州專車無證移民每個班次約有數十人。

紐約時報分析，洛杉磯沒有出現無證客危機的關鍵原因是，數十年前被許多移民視為首選的加州，早就失去吸引力。從1990年代開始，加州生活開銷昂貴，加上「陽光地帶」(Sunbelt)城市與美國其他地點就業機會充足，讓偷渡客入境後選擇轉往其他城市發展。

報導指出，洛杉磯無證移民人口目前雖然仍居全國之冠，但這些移民絕大多數在洛杉磯生活至少10年。

移民專家說，洛杉磯平均每周有1000多名無證移民抵達，幾年來人數維持穩定，德州專車無證移民只占極小比例；絕大多數無證移民初到洛杉磯都投靠親戚，透過親朋好友找工作、租屋、安排孩子上學，因此不會申請市政府的遊民安置或其他資援協助。

報導指出，抵達洛杉磯的無證移民大多來自中美洲與墨西哥，趨勢存在已數十年，在當地更已建立龐大社區，足以對初來乍到的新移民提供支援。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

移民 洛杉磯 德州

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