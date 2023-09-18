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攜槍男在拜登老家外示威 特勤局: 憲法保障他權利

記者顏伶如／即時報導
男子公開攜槍並舉牌示威，表達自己的意見想法。(路透)
男子公開攜槍並舉牌示威，表達自己的意見想法。(路透)

一名攜槍男子17日下午在拜登總統德拉瓦州威明頓(Wilmington)住家外舉牌抗議，特勤局(Secret Service)是否出現維安漏洞引發爭議。特勤局發言人寇裴克(Steve Kopek)說，這名男子行使受到憲法保障的權利，對於特勤局保護對象的行動並未造成任何影響。

新聞周刊(Newsweek)18日報導，身穿橘黃兩色安全背心、卡其短褲的男子，17日下午在拜登威明頓住家外街道舉牌抗議，從白宮記者拍攝影片可以看出，男子隨身帶著放在槍套裡的槍枝。

男子高舉牌子上其中一面寫著「拜登家族是犯罪份子，20家空殼公司？筆電在哪裡？10％給老大」，另一面則寫「老喬有化名嗎？勞勃‧彼得斯(Robert L. Peters)、羅賓‧韋爾(Robin Ware)、JRN‧韋爾(JRN Ware)」。

報導指出，特勤局人員是否曾要求男子離開，目前無法得知，但白宮記者指出，一部特勤局車輛則在路上跟隨男子；總統車隊下午1時20分左右經過了男子所在的抗議地點。

德拉瓦州州法允許公開持槍(open carry)，但某些網友在推特發文批評特勤局出現維安漏洞，不應讓持槍民眾接近元首或元首住家。特勤局發言人寇裴克則說，這名男子行使受到憲法保障的權利，對於特勤局保護對象的行動並未造成任何影響。

拜登 白宮 德拉瓦州

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