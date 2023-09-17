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蘇利文會王毅 提及台海和平穩定重要性

中央社華盛頓/北京17日綜合外電報導
中國外交部發布，當地時間9月16至17日，中共中央外辦主任兼外交部長王毅（右）在馬爾他與白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤。（取自中國外交部網站）
中國外交部發布，當地時間9月16至17日，中共中央外辦主任兼外交部長王毅（右）在馬爾他與白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤。（取自中國外交部網站）

北京當局與華府今天表示，白宮國家安全顧問蘇利文本周末在馬爾他與中國外交部長王毅會談。根據華府的說法，蘇利文在會中「指出台海和平穩定的重要性」。

根據白宮與中國外交部今天分別發布的聲明，雙方於9月16日至17日進行了多輪「坦誠、實質性、建設性的」對談。

路透報導，美國、中國這2個全球最大經濟體正在尋求穩定雙邊關係。蘇利文（Jake Sullivan）與王毅這次會面，是美中高階官員最新會晤，可能為美國總統拜登和中國國家主席習近平在今年稍後會面鋪路。

蘇利文上次與王毅會面，是今年5月在維也納。

中國外交部表示，雙方同意保持高層交往，就亞太事務、海洋事務、外交政策舉行雙邊磋商。

白宮則說，雙方「承諾維持這項戰略溝通管道，並在未來幾個月…就關鍵領域實行更多高層交流與磋商」。

華府表示，蘇利文「指出台海和平穩定的重要性」。而根據中國外交部聲明，王毅強調，台灣問題是「中美關係第一條不可逾越的紅線」。

拜登曾對習近平缺席印度這個月舉行的20國集團（G20）峰會表達失望，但拜登表示自己「會見到他的」。

舊金山11月將主辦亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）峰會，這是兩人再度會面的機會。

國務卿布林肯（Antony Blinken）今年6月率先訪問北京，財政部長葉倫（Janet Yellen）和氣候特使柯瑞（John Kerry）7月隨後到訪，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月底接著訪中。

拜登和習近平上次會面，是去年11月在印尼峇里島G20峰會場邊，當時兩人同意致力於管理美中之間的高度緊張關係。

蘇利文 拜登 王毅

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王毅與蘇利文 本周末多輪會晤

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