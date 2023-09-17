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王毅與蘇利文 本周末多輪會晤

中國新聞組、中央社／即時報導
中國外交部發布，當地時間9月16至17日，中共中央外辦主任兼外交部長王毅（右）在馬爾他與白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤。（取自中國外交部網站）
中國外交部發布，當地時間9月16至17日，中共中央外辦主任兼外交部長王毅（右）在馬爾他與白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤。（取自中國外交部網站）

中國外交部今天晚間發布，當地時間9月16至17日，中共中央外辦主任兼外交部長王毅在馬爾他與白宮國家安全顧問蘇利文舉行多輪會晤。

今年亞太經合會（APEC）將於11月在舊金山舉行，王毅突然與蘇利文舉行多輪會晤，可能與推動美中領導人在舊金山舉行「拜習會」有關。

據中國外交部發布，雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了「坦誠、實質性、建設性的」戰略溝通。

王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美3個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。

他並稱，中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。

根據發布，雙方同意，繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。

此外，雙方還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。

路透：蘇利文周末會見中國外長王毅

路透報導，一名美國官員今天說，國家安全顧問蘇利文本周末會見中國外長王毅。這是美中高階官員最新會晤，可能為拜登總統和中國國家主席習近平在今年稍後會面鋪路。

蘇利文（Jake Sullivan）上次與王毅會面，是今年5月在維也納。

國務卿布林肯（Antony Blinken）今年6月率先訪問北京，財政部長葉倫（Janet Yellen）和氣候特使柯瑞（John Kerry）7月隨後到訪，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月底接著訪中。

拜登和習近平上次會面，是去年11月在印尼峇里島20國集團（Group of 20）峰會場邊，當時兩人同意致力於管理美中這兩個全球最大經濟體之間的高度緊張關係。

舊金山11月將主辦亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）峰會，這是兩人再度會面的機會。

王毅 舊金山 蘇利文

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