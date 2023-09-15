魏鳳和到李尚福…連串高官被查 習近平整肅直指「火箭軍」

李尚福歷任解放軍中國總裝備部和國防部，權力及利益都極大。（路透）

在李尚福失蹤之前，已有火箭軍 司令員李玉超、政委徐忠波兩人在7月底無預警卸任，隨後傳出同樣出身火箭軍的魏鳳和也被查；前副司令員吳國華則在7月初「因病醫治無效」逝世。這波整肅，外界解讀直指火箭軍。

對於李玉超、魏鳳和被查的傳聞，中國國防部 在8月31日的記者會上首度回應表示，「反腐鬥爭永遠在路上」，官方堅持「有案必查，有腐必懲」，但並未透露更多細節。

8月初，司令員與政委突然宣布同步換血，晉升王厚斌、徐西盛兩人為上將，出身海軍、空軍的兩人分別接任火箭軍司令員與政委，同時意味著前火箭軍司令員李玉超、政委徐忠波都已卸任，但兩人並未有新職務宣布，目前也沒有公開消息。

據自由亞洲之聲報導，中國軍方和外交系統多名高官先後遭整肅，引起國際關注。有前解放軍 軍官表示，解放軍最大問題是由太子黨主導的腐敗，其中又以火箭軍為重災區，習近平認為軍人畏戰、對其不忠，透過反腐換將提升戰鬥力、改良軍備。

中國今年政法體系多名高官，因貪污等原因失蹤、落馬，除了前外交部長秦剛失蹤多日，繼而被免職，最受矚目的，是解放軍高層調動消息不絕於耳。

中共「全軍武器裝備採購訊息網」7月26日曾發布消息稱，中央軍委裝備發展部發布「關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索公告」，要徵集自2017年10月以來採購違規的線索。針對2017年10月之後的調查，正是李尚福執掌裝備發展部的期間。