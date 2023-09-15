美日10月大規模離島防衛訓練 首度移師石垣島

美日將首次在石垣島演習，自衛隊的MV-22型魚鷹式運輸機也將首度在沖繩縣內飛行。圖為美國海軍的MV-22運輸機8月7日降落在澳洲軍艦上。（美聯社）

日本 陸上自衛隊昨天公布10月日美大規模共同離島防衛訓練內容，包含運輸、戰鬥等項目。日美將首次在石垣島演習之外，自衛隊的MV-22型魚鷹式運輸機也將首度在沖繩縣內飛行。

日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊表示，這場假想要防衛離島的訓練名為「決心之龍」（Resolute Dragon），將於10月14日至10月31日在九州、沖繩、北海道等地舉行。

日本共同社報導，這場訓練目的是著眼於中國，加強日本的離島防衛能力，預計總共約6400名人員參與訓練：陸上自衛隊將派出5000人，美軍約1400名人員參加。

根據陸上自衛隊公布的內容，美軍陸戰隊、陸軍等將在今年4月新開設的石垣島駐屯地展開訓練，將假想跟飛機或艦艇等戰鬥，並透過雷達警戒監視。

這是美軍第一次在石垣島上演習，將派出約80名人員至石垣島與自衛隊共同演練。

另外，日美也會使用那霸駐屯地、石垣駐屯地、與那國駐屯地等，跟美軍陸戰隊設置共同協調所，演練運輸人員及物資等。

演練計畫中包含讓受傷人員乘坐陸上自衛隊的MV-22型魚鷹式運輸機從新石垣機場出發，中途機經由鹿兒島縣的奄美大島最終抵達熊本縣。

美軍的MV-22型魚鷹式運輸機，8月在澳洲 訓練時曾發生事故造成3名士兵死亡，且陸上自衛隊的MV-22型魚鷹式運輸機未曾在沖繩縣內飛行過。沖繩縣政府13日以安全為由，向沖繩防衛局要求MV-22型魚鷹式運輸機不要在縣內飛行。

陸上自衛隊表示，「MV-22型魚鷹式運輸機在沖繩飛行，以及日美在石垣島上舉行訓練是具有防備發生任何事態的意義，之後會鄭重地向地方政府、居民等說明。」