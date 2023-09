「我沒做錯事」川普：若當選總統 也不可能特赦自己

川普接受NBC專訪表示,如果他當選總統很可能不會特赦自己,因為他沒做錯什麼事。(路透)

前總統川普 14日受訪時表示,即使再度當選總統,也「不太可能」特赦他自己,並以拜登 總統次子杭特(Hunter Biden)遭起訴為例,批評司法體制雙標。

川普14日接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會見新聞界」(Meet the Press)主持人韋爾克(Kristen Welker)專訪時表示,即便2024年可能勝選,也「不太可能」特赦自己,重申他未涉及不法。

川普說:「我認為這不太可能,我做錯了什麼?我沒做錯事。難道因為我挑戰了一場選舉,他們就要把我關進大牢?」

全部專訪將於17日在全美NBC分台播出,這是韋爾克首次專訪川普,NBC之後也會專訪拜登。

川普目前是民調鶴立雞群的共和黨2024年大選提名參選人,同時也面臨四項官司,審理法院分別是華盛頓特區和佛羅里達州的聯邦法院,以及喬治亞州和紐約州的州級法院,指他涉嫌推翻2020年大選、不當處理機密文件,以及假商業行封口費之實的業務等。

這場訪談在川普的新澤西州 貝明斯特(Bedminster)高爾夫球俱樂部進行,川普於訪談期間回顧第一個任期面臨的特赦問題。

川普表示,人們會問「你會特赦自己嗎?」幾位律師告訴他,「你想的話,可以」;另有些人說,「這麼做很難看,觀感不佳」。

川普憶述他2021年做出決定性回應,說道,「我當時說,『我根本不會特赦我自己』。」

川普在任期最後一天表示,「我大可以特赦,免除所有律師事務、所有麻煩事,如這些虛假指控、這些拜登起訴等」。

但面對韋爾克提問川普若再次當選總統,是否會特赦自己時,川普拒絕把話說死。

川普話鋒一轉,提及杭特14日被起訴,稱由此可見司法雙標,一種是專門對付川普,一種是對待拜登的盟友。

川普說,「無庸置疑,他(杭特)有認罪協商,這是交易的藝術,可以寫一本書。」川普指的是他1987年共同撰寫、出版的「交易的藝術」(Trump: The Art of the Deal)書籍。